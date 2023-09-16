Рафаэль Гросси верит, что РФ не передаст КНДР технологии ядерного оружия

Об этом пишет Yonhap.

"Я не могу представить, что страны будут участвовать в торговле или обмене технологиями ядерного оружия со страной, имеющей такие проблемные отношения с режимом нераспространения, как КНДР", - заявил он.

Глава МАГАТЭ призвал Россию в отношениях с Северной Кореей руководствоваться своими обязательствами как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

"Я очень надеюсь, что так будет и дальше", - добавил он.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

Впоследствии стало известно, что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в РФ "в ближайшие дни".

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.

Также заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что любая страна, которая поддерживает Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинских гражданских, чиновников и находящихся на поле боя.