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Рафаэль Гросси верит, что РФ не передаст КНДР технологии ядерного оружия

16 сентября, 2023 суббота
08:27
Мир

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не может представить себе, чтобы Россия передала технологии ядерного оружия Северной Корее

Об этом пишет Yonhap.

"Я не могу представить, что страны будут участвовать в торговле или обмене технологиями ядерного оружия со страной, имеющей такие проблемные отношения с режимом нераспространения, как КНДР", - заявил он.

Глава МАГАТЭ призвал Россию в отношениях с Северной Кореей руководствоваться своими обязательствами как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

"Я очень надеюсь, что так будет и дальше", - добавил он.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

Впоследствии стало известно, что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в РФ "в ближайшие дни".

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.

Также заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что любая страна, которая поддерживает Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинских гражданских, чиновников и находящихся на поле боя.

Россия
КНДР
МАГАТЕ
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