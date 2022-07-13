Раджапакса пошёл путём Януковича и убежал

Накануне президенту не удалось справиться с многомесячными массовыми протестами, которые в конечном счёте привели к захвату его резиденции и отставки как самого главы государства, так и назначенного им правительства.

Готабая Раджапакса, коррупционер и популист, искал разные способы сохранения власти - в особенности после того, как правительство Шри-Ланки покинули его братья и племянники. Накануне краха он позвонил президенту России Владимира Путина, попросил его о финансовой помощи и возобновлении рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку.

После этого оставалось только убежать. Звонить Путину - к краху.