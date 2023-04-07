Я искренне радуюсь тому, что СБУ начало издавать порции невзрачной правды, которые ярко свидетельствуют, что в случае оккупации Киева небольшевиками — Павел Лебедь был бы первым, кто благословлял бы репрессии над киевлянами. Вполне вероятно, что черт в рясе был бы первым, кто обрызгал святой водой новые братские могильники где-то в Быковне.

На новых записях спецслужб в телефонном разговоре Павел радуется временной оккупации Херсона и называет вторжение РФ в Украину "войной Америки и России до последнего украинца".

"И уже сегодня Херсон благовествуй радость велию, там уже знамя русские везде и все.. и люди, люди довольны" - комментирует Павел оккупацию Херсона своей православной собеседнице.

Интересно, где он увидел у херсонцев радость от оккупации? В регулярных проукраинских митингах на протяжении всей оккупации, в деятельности подпольщиков "Желтой ленты", в масштабном спасении детей жителями Херсонщины за любые деньги? Или мимо него прошли слезы с цветами и качание на руках героев 28 бригады, которые одними из первых освободили Херсон?

Павел Лебедь как Мардан или Соловьев в разговорах с православными коллегами обвинял Украину в том, что РФ начала полномасштабную войну и заявил, что Украина якобы "спровоцировала" Москву. Вроде бы слишком сильно прогнулась под "американцев и их биологические лаборатории" и получила все по заслуге.

А самое отвратительное, что в другом телефонном звонке московитский поп отождествил бойцов терробороны с мародерами и назвал их "ублюдками". Поэтому, собственно, неудивительно, что лента криминальных новостей кишит сообщениями о попах, которые либо пачками сдавали списки ветеранов на оккупированных территориях, либо скорректировали огонь по позициям ВСУ. Или, как в уничтоженной оккупантами Андреевке Макаровского района, монах РПЦ освящал захватчиков и давал им жилье и еду. А взамен за это попросил разрушить все дома соседей — слишком хорошо жили. И остерегались лица, которое ранее привлекали к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних.

А отвратительнее всего, если говорить о Павле — то, что, несмотря на вторжение РФ, митрополит держит связь с Москвой, о чем сам рассказывал во время разговора. Также он призвал верующих молиться за патриарха РПЦ Кирилла. Что не удивительно. Если смотреть архивные фотографии Павла, счастливым он был только на фото, где его принимал Владимир Путин. А значит, можно с абсолютной уверенностью сказать, что новейшему фарисею была дана команда ждать оккупации, всячески способствовать правильной пророссийской прошивке тех, кто периодически заглядывает в Лавру. А дальше влиться в ряды РПЦ официально уже с учетом реалий полного поглощения Украины.

Но едва ли не впервые спесь и наглость сыграли против Павла плохую роль. Традиционно он привык угрожать чиновникам и топ-чиновникам проклятиями по отношению к ним и членам их семей. Это действовало, действительно работало на тех, кто стремился ввести целого наместника Лавры в свою свиту и ближайший круг для имиджа и дополнительного статуса. Но то, что работало в годы золотого гламура, уже не работает, когда ежедневно сыплются сообщения о предателях в рясах, которые добиваются собственных несовершеннолетних детей. Или корректируют огонь от банальных жизненных оскорблений – что сын избрал профессию программиста и называет себя "украинцем как дед". Обиженные на жизнь и сообразительные миряне лузеры в рясах не отказываются уничтожать жизнь собственных внуков — и очевидно, что это не церковь. Это опасная секта, отправившаяся в карнавальный костюм веры православной.

Важно и развенчание мифа о неприкосновенности одиозных попов а-ля митрополит Павел. Когда к тебе с обыском приходит СБУ, а ты демонстрируешь iPhone 14, часы за $35 000 и шарф Louis Vuitton за $400 – это не об аскезе и Божьей благодати. Это о коррупции и черных доходах, а еще о паразитировании на нашем культурном наследии.

Наше локальное РПЦ очень ясно понимает, что без Киево-Печерской и Почаевской лавр — двух мощных центров украинства и образования в прошлом — цена им ноль копеек на рынке. И потому как клопы они нуждаются в тщательной дезинфекции. Им так болит перспектива утраты святыни на Печерских холмах, что Онуфрий манипулирует историческими фактами. Да, в недавней речи он издал рассказ о том, что именно наша локальная сеть РПЦ и он лично с Павлом строил храмы на территории Киевской лавры. Но это чистая ложь, потому что банальная Википедия ясно показывает, что основные архитектурные шедевры построили гетман Иван Мазепа и сыновья Ярослава Мудрого — киевские и черниговские князья. И потому это рассчитано на идиотов и тех, кто вообще не знает, что такое Украина.

Развенчивание кажущейся безгрешности и святости циничных бизнесменов в вышитых рясах дает свои первые положительные плоды. Хотя и очень дорогой ценой. Вы могли видеть вирусный репортаж "Общественного.Черновцы" снова на болезненную тему — как московские попы отказывают в похоронах украинского Героя, погибшего на войне.

"Пустите моего сына в храм! Умоляю", — плачет мать, которая просит отпеть сына в церкви родного села сына, погибшего за Украину. Но ей противостоят тщеславные батюшки и местные прихожанки РПЦ на пороге.

Поп прикрывается крестом и пытается объяснить, почему они не пустили отпеть погибшего. Как объяснили очевидцы причина банальная — он отказался исполнять свой пастырский долг перед страхом, что… верующие ПЦУ заберут церковь.

Однако пусть попы РПЦ боятся. Ибо за церквями и течениями стоят люди. А потом уже постройки. Но это хорошее свидетельство того, что работники московского православия не читали Библию всерьез. Ведь Иисус Христос и его апостолы ни разу не боролись за золото, брендовые шарфы и часы и постройки в Иерусалиме. Однако, как и две тысячи лет назад, все повторяется.

На праздник Пасхи Христос пришел в Иерусалим, вошел в храм и увидел беспорядки: там продавали волов, овец и голубей, а за столами сидели менятели денег. Колокол монет и мычание коров, блеяние овец, шум людей, споры за цены, — все это напоминало не храм, а базар. Сын Божий совершил кнут и изгнал из храма всех торговцев. Поэтому храмам, которые оккупировала секта РПЦ, тоже время вернуться в привычное положение от нынешнего торгово-развлекательного центра.