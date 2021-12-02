Радуцкий: украинские лаборатории могут выявлять штамм коронавируса "Омикрон"
Главы Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что украинские лаборатории могут определять новый штамм коронавируса "Омикрон"
Об этом он сказал на брифинге в четверг, 2 декабря, сообщает Еспресо.TV.
"Этот вирус уже есть в Европе. Мы с вами живем в глобальном мире и понимаем, что Украина от него никуда не денется, к сожалению. Даже закрытие всех границ не поможет защититься. На комитете задавали вопросы министру здравоохранения, способны ли наши лаборатории определять этот вирус. Да, министр заверил, что наши лаборатории способны определять этот вирус. Готовимся", - сообщил Радуцкий.
Он заметил, что в настоящее время в Украине официально не подтвердили ни одного случая штамма коронавируса "Омикрон" и добавил, что не может утвердительно исключать его отсутствие.
"Официально он не обнаружен, но кто-то может легко переносить, не сдав анализ", - отметил Радуцкий.
Нардеп подчеркнул, что вакцинация - единственное, что может снизить риски новой волны COVID-19 и распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".
- Напомним, 25 ноября ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм, имеющий 32 мутации.
- Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии, Канаде и других странах.
- Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки.
- ВОЗ заявила, что "Омикрон" может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира. Организация заверила, что следует не разрабатывать новую COVID-вакцину, а доработать существующие.
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