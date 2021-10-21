Радуцкий: Спад COVID-волны начнется не раньше января

Об этом сообщил голосва парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина.

Так, в некоторых регионах "красной" зоны в три раза увеличилось количество вакцинаций в день. Радуцкий считает, что если такая тенденция продолжится, "то может и весенней волны не будет".

"Пик прогнозировали на середину ноября, но судя по цифрам, которые мы видим сейчас, боюсь, что он наступит даже раньше. Опираясь на статистику прошлых волн пик, спад начнется не раньше января, в лучшем случае", - подчеркнул он.

Радуцкий добавил, что вакцины хватит, по данным Минздрава, средний остаток на складах в районе 10 млн доз и поставки не прекращаются.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1771, медработников - 345).

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