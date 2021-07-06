Радуцкий: сейчас треть украинцев имеют антитела к коронавирусу
Согласно исследованию МЗ, треть украинских граждан имеют антитела к коронавирусу
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
"Треть украинцев имеют антитела к коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют предварительные данные исследования, что проводит МЗ, Центр общественного здоровья, Всемирный банк и Украинский институт социальных исследований имени Яременко ", - отметил он.
Радуцкий отметил, что в течение июля группа социологов и медработников будет посещать украинские домохозяйства, чтобы провести опрос и сделать бесплатный тест на антитела к COVID-19.
"В настоящее время в исследовании приняли участие около 6000 человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу", - сообщил он.
По его словам, на следующем этапе исследования специалисты определят, каким образом антитела образовались в организме этих людей.
"Важно определить, что значительна доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа", - добавил Радуцкий.
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