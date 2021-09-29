Радуцкий назвал области, в которых могут усилить карантин в ближайшие неделю-две
В течение двух недель карантин могут усилить в Волынской, Львовской и Ривненской областях
Об этом в Facebook сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
"В регионах Украины, граничащих с Польшей, растет количество больных ковидом и уровень госпитализации. Есть вероятность, что через неделю-две в Волынской, Львовской, Ривненской областях усилят карантин", - подчеркнул он.
- В течение суток 28 сентября было зарегистрировано 9666 новых случаев COVID-19 (в том числе 953 ребенка и 204 медработника), 217 человек скончались, 3281 пациент выздоровел.
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