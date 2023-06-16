Радость от побед лучше боли от поражений
Хочется верить, что после каждого спора мы становимся мудрее и сильнее
Ибо где единство, там и победа.
Перед нами огромные вызовы, которые мы обязательно преодолеем только вместе:
- Демонтаж империи.
- Построение эффективного и справедливого государства.
- Обретение достойного места Украины среди государств-членов НАТО и ЕС.
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Именно эти три пункта должны забирать всю нашу энергию и силы, чтобы потом подарить удовольствие от их успешного исполнения.
Радость от побед лучше боли от поражений.
Об авторе. Владимир Омелян, украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019. Политический эксперт
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