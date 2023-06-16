Ибо где единство, там и победа.

Перед нами огромные вызовы, которые мы обязательно преодолеем только вместе:

Демонтаж империи. Построение эффективного и справедливого государства. Обретение достойного места Украины среди государств-членов НАТО и ЕС.

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Именно эти три пункта должны забирать всю нашу энергию и силы, чтобы потом подарить удовольствие от их успешного исполнения.

Радость от побед лучше боли от поражений.

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Об авторе. Владимир Омелян, украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019. Политический эксперт

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