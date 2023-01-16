Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Ракеты Х-22 могут работать и по наземным целям, в основном эти ракеты используют против авианосцев и авианосных групп, а также для переноски основного ядерного тактического боеприпаса с определенными килотоннами. Эта ракета не может идти точно в цель, у нее круговое возможное отклонение около 300 метров, то есть это такое "блюдечко" диаметром 600 м. При прицеливании и проведении определенных задач по расчету маршрута и цели от летчика, запустившего ракету, до командира полка, все штурманы эскадрильи и полка - все прекрасно знали, куда шла ракета. А Х-22 шла в это "блюдечко", в котором, скорее всего, расположен один из инфраструктурных объектов, однако в круговое вероятное отклонение радиусом 300 метров, а в диаметре 600 метров попадают лишь 50% этих ракет. А другие 50% запущенных ракет Х-22 попадают в километровый радиус, то есть "блюдечко" диаметром 2 км", - пояснил полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан добавил, что в Днепре в диаметре 2 км есть и ТЭС, и микрорайон, в котором только жилые многоэтажки.

"Поэтому планировавшие это и удар прекрасно понимали, куда шла ракета, то есть россияне накрывали таким двухкилометровым "блюдечком" теплоэлектростанцию и микрорайон", - отметил Свитан .

14 января россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 75 человек, 12 в тяжелом состоянии, 30 погибли, 43 человека в розыске

15 января Воздушные силы ВСУ заявили, что у украинского ПВО нет средств для сбивания ракет Х-22

16 января представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ рассказал, что Россия может иметь сотни ракет Х-22

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