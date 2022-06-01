Радиус действия оружия, которое поступает Украине, будет значительно шире: мы будем доставать врага в его логове, - эксперт по безопасности Варченко
Эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко считает, что мировые партнеры, поставляя нам оружие, могут не сомневаться, что Украина будет соблюдать принципы и ограничения в использовании оружия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В течение трех месяцев Украина пользовалась постсоветским оружием и это было аналогичное оружие тому, которое есть в России, но в значительно меньшем количестве. Восемь лет активных боевых действий изнашивало это постсоветское оружие. Россия с новыми силами навалилась на наше государство. Такая маленькая советская армия по технологиям воевала со значительно большей советской армией и на нашей стороне было дополнительно только мастерство наших военных. Мужество, которое обусловлено тем, что мы защищаем собственную землю, а не являемся захватчиками на чужой земле", - подчеркнул Варченко.
Также эксперт по безопасности добавил, что обстоятельства могут меняться и в повестке дня будет стоять вопрос наказания нацистско - путинской России.
"Я думаю, что наши партнеры в США, наши европейские партнеры, которые нам предоставляют оружие, могут не сомневаться, что Украина будет придерживаться принципов, которые они видят, поставляя нам оружие, и тех ограничений, которые они на сегодняшний день формулируют. Сознательно говорю: на сегодняшний день. Завтра обстоятельства могут изменяться и на повестке дня будет стоять вопрос наказания нацистской, путинской России за ее действия, уничтожения ее потенциала как государства, которое несет в себе угрозу всему цивилизованному миру, завтра, вполне возможно, что и радиус действия этих систем залпового огня и другого вооружения, которые даются Украине, может быть значительно шире. Мы будем доставать врага вооружением у него в логове. Из того оружия, которое у нас есть", - заметил Варченко.
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