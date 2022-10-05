Об этом в эфире Украинского радио рассказал член правления Общественного вещания, ответственный за платформы радио и телевидения, Дмитрий Хоркин.

Также к методической работе над радиодиктантом присоединится языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

Дмитрий Хоркин отметил, что в этом году радиодиктант - это в первую очередь акция единения для украинцев, которые из-за войны вынужденно покинули Родину.

"Благодаря возможностям Украинского радио к радиодиктанту каждый может присоединиться, независимо от того, в какой точке земного шара находится в это непростое для нас все время. Сегодня это особенно важно, ведь мы видим, что война в Украине идет не только за сохранение наших территорий, война идет за сохранение нашей идентичности. Это флешмоб уважения к нашей культуре, это возможность приобщиться к общему действию, которое объединяет всех нас", - отметил Дмитрий Хоркин.

Хоркин сообщил, что в этом году радиодиктант адаптирован к условиям военного времени. Также в разных странах мира будут обустроены студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.

Радиодиктант-2022 будет звучать на волнах Украинского Радио и Радио Культура, а также вживую будет транслироваться на телеканалах и диджитал-платформах Общественного вещания.

Радиодиктант национального единства основали в 2000 году, он ежегодно проводится в День украинской письменности и языка. Принять участие может любой желающий в любом уголке мира.

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