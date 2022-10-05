Радиодиктант национального единства-2022 напишет Ирина Цилык, а будет читать Ада Роговцева
Радиодиктант национального единства-2022, который состоится 9 ноября в 11:00, напишет украинская писательница и режиссер Ирина Цилык, а будет читать народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева
Об этом в эфире Украинского радио рассказал член правления Общественного вещания, ответственный за платформы радио и телевидения, Дмитрий Хоркин.
Также к методической работе над радиодиктантом присоединится языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.
Дмитрий Хоркин отметил, что в этом году радиодиктант - это в первую очередь акция единения для украинцев, которые из-за войны вынужденно покинули Родину.
"Благодаря возможностям Украинского радио к радиодиктанту каждый может присоединиться, независимо от того, в какой точке земного шара находится в это непростое для нас все время. Сегодня это особенно важно, ведь мы видим, что война в Украине идет не только за сохранение наших территорий, война идет за сохранение нашей идентичности. Это флешмоб уважения к нашей культуре, это возможность приобщиться к общему действию, которое объединяет всех нас", - отметил Дмитрий Хоркин.
Хоркин сообщил, что в этом году радиодиктант адаптирован к условиям военного времени. Также в разных странах мира будут обустроены студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.
Радиодиктант-2022 будет звучать на волнах Украинского Радио и Радио Культура, а также вживую будет транслироваться на телеканалах и диджитал-платформах Общественного вещания.
Радиодиктант национального единства основали в 2000 году, он ежегодно проводится в День украинской письменности и языка. Принять участие может любой желающий в любом уголке мира.
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