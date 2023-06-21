Об этом пишет RNZ .

Отмечается, что среди отредактированных новостей были материалы об Израиле, Сирии, Тайване и Китае. Телерадиокомпания продолжает проверять новости, написанные уволенным журналистом за последние 5 лет.

До этого сотрудник был в отпуске и не имел доступа к ресурсам издания, а сегодня представитель СМИ объявил о его увольнении.