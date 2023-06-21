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Radio New Zealand уволило журналиста, который дописывал пророссийскую пропаганду к новостям об Украине

21 июня, 2023 среда
14:19
Мир

Radio New Zealand 21 июня сообщило об увольнении журналиста, который дописывал российскую пропаганду к новостям об Украине - в настоящее время уже было обнаружено 36 отредактированных материалов

Об этом пишет RNZ .

Отмечается, что среди отредактированных новостей были материалы об Израиле, Сирии, Тайване и Китае. Телерадиокомпания продолжает проверять новости, написанные уволенным журналистом за последние 5 лет.

До этого сотрудник был в отпуске и не имел доступа к ресурсам издания, а сегодня представитель СМИ объявил о его увольнении.

  • 12 июня в отношении сотрудника национального радио Новой Зеландии (RNZ) начали служебное расследование – появились доказательства , что он добавлял к новостям об Украине пророссийские комментарии. Начиная с апреля 2022 года, во многие статьи международных агентств были добавлены прокремлевские нарративы: революция на Майдане была названа "госпереворотом", экс-президента Януковича назвали "избранным пророссийским правительством" и многие другие.
журналисты
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