Об этом сообщает L'essentiel .

В медиахолдинге рассказали, что запуск радиопрограммы не повлечет за собой сокращений сотрудников. Напротив, поскольку из этических соображений в эфир не может получиться ничего, что параллельно не контролировалось бы человеком, появятся новые рабочие места.

Искусственный интеллект будет подбирать весь контент, который будет выходить в радиоэфир. Кроме того, он будет создавать оригинальные истории, на основе сообщений пользователей в соцсетях.

"Самым интересным для нас будет то, что в дополнение к обычному радиоконтенту, такому как погода, новости и музыка, основной контент будет генерироваться из местного контента социальных сетей - то есть с участием пользователей", - говорится в прессрелизе.

Пока название новой программы еще не объявили, однако, по словам программного директора холдинга, радиопередача будет рассчитана на аудиторию от 10 до 40 лет и станет частью семейства брендов bigFM.