Радио без физических модераторов: в Германии запустят радиопрограмму, полностью созданную искусственным интеллектом
Радиостанция Audiotainment Südwest летом планирует запустить радиопрограмму, весь контент для которой будет создавать и подбирать искусственный интеллект
Об этом сообщает L'essentiel .
В медиахолдинге рассказали, что запуск радиопрограммы не повлечет за собой сокращений сотрудников. Напротив, поскольку из этических соображений в эфир не может получиться ничего, что параллельно не контролировалось бы человеком, появятся новые рабочие места.
Искусственный интеллект будет подбирать весь контент, который будет выходить в радиоэфир. Кроме того, он будет создавать оригинальные истории, на основе сообщений пользователей в соцсетях.
"Самым интересным для нас будет то, что в дополнение к обычному радиоконтенту, такому как погода, новости и музыка, основной контент будет генерироваться из местного контента социальных сетей - то есть с участием пользователей", - говорится в прессрелизе.
Пока название новой программы еще не объявили, однако, по словам программного директора холдинга, радиопередача будет рассчитана на аудиторию от 10 до 40 лет и станет частью семейства брендов bigFM.
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