"Радикализация антибелорусской позиции": режим Лукашенко осудил участие оппозиции в марше в честь Бандеры и призвал "прекратить попытки героизировать преступления"
Посольство Беларуси в Украине направило МИД ноту с осуждением участия белорусских оппозиционеров в факельном шествии ко дню рождения Степана Бандеры
Об этом в заявлении посольства в Facebook.
"Посольством Беларуси в Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше при молчаливом попустительстве власти Украины", — говорится в заявлении.
В посольстве заявили о решительном протесте "в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины" и потребовали "прекратить попытки героизировать преступления против человечности".
- 1 января в Киеве состоялось факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН Степана Бандеры.
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