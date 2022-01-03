"Радикализация антибелорусской позиции": режим Лукашенко осудил участие оппозиции в марше в честь Бандеры и призвал "прекратить попытки героизировать преступления"

Об этом в заявлении посольства в Facebook.

"Посольством Беларуси в Украине направлена ​​нота в МИД Украины с осуждением массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше при молчаливом попустительстве власти Украины", — говорится в заявлении.

В посольстве заявили о решительном протесте "в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины" и потребовали "прекратить попытки героизировать преступления против человечности".

1 января в Киеве состоялось факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН Степана Бандеры.