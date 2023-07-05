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Радиационный фон возле ЗАЭС и в 50-километровой зоне находится в норме, – глава Запорожской ОВА

5 июля, 2023 среда
11:36
Общество

По состоянию на среду, 5 июля, радиационный фон на территории Запорожской атомной электростанции и в пределах 50 километров находится в норме, станция питается от резервной электросети

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Радиационный фон как у самой атомной электростанции, так и в 30-50-километровой зоне соответствует норме", - проинформировал он.

По словам главы ОВА, уровень воды в ставке-охладителе также находится в норме и держится на отметке 16,5 метров. Этого достаточно для охлаждения пятого реактора.

Он напомнил, что с сентября 2022 года ректоры ЗАЭС находятся на аварийном ремонте и остановлены. Только один из реакторов в горячем охлаждении. В настоящее время ЗАЭС питается от резервной электросети, кроме того, на станции есть аварийные дизельные генераторы, которые могут подпитать реактор.

Малашко рассказал, что на территории области заранее провели учения для проверки сил и средств для реагирования на чрезвычайную ситуацию. В рамках учений население было проинформировано о порядке действий в случае эвакуации. Он подчеркнул, что принимать йодид калия не следует, а следить нужно только за официальными источниками информации.

В случае, если произойдет авария и исчезнет связь, население будет информировать полиция с помощью громкоговорителей. Кроме того, регион снабжен транспортом и пунктами приема для эвакуации. При необходимости людей будут вывозить в Хмельницкую и Львовскую области.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Позже руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

30 июня ГУР сообщило, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будет продолжаться даже несмотря на ядерный шантаж россиян.

2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

4 июля ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС – на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и предупредил его, что Россия готовит провокации на Запорожской АЭС.

Экономика
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Запорожье
Война с Россией
ядерная безопасность
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
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