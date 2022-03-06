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Радиационный фон в Запорожской области не несет угрозы жизни и здоровью, - ОВА
По данным "Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
По состоянию на 12 час 06.03.2022 года гамма фон составляет:
- Энергодар - 10,8 мкР/час;
- Запорожье – 11 мкР/час;
- Бердянск -10 мкР/год;
- пгт. Андреевка – 11 мкР/час;
- Пологи – 12 – 14 мкР/час;
- Орехов – 12 мкР/час;
- Токмак – 10-11 мкР/час.
В ОВА подчеркнули, что он не превышает свойственный для этих территорий естественный фон.
- Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили, что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.
- 4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.
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