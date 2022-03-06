Радиационный фон в Запорожской области не несет угрозы жизни и здоровью, - ОВА

Об этом сообщает Запорожская ОВА.



По состоянию на 12 час 06.03.2022 года гамма фон составляет:

Энергодар - 10,8 мкР/час;

Запорожье – 11 мкР/час;

Бердянск -10 мкР/год;

пгт. Андреевка – 11 мкР/час;

Пологи – 12 – 14 мкР/час;

Орехов – 12 мкР/час;

Токмак – 10-11 мкР/час.

Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили, что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.

4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.

В ОВА подчеркнули, что он не превышает свойственный для этих территорий естественный фон.