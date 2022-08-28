English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Радиационное облако от катастрофы на Запорожской АЭС будет двигаться на Крым, Кубань и Ростов-на-Дону

Радиационное облако от катастрофы на Запорожской АЭС будет двигаться на Крым, Кубань и Ростов-на-Дону

28 августа, 2022 воскресенье
14:01
война с Россией

В случае аварии на одном из энергоблоков ЗАЭС облако распространения радиации будет двигаться по ветру на юго-восток в сторону России

Об этом сообщает Энергоатом со ссылкой на расчетный прогноз по состоянию на 29 августа 2022, сделанный специалистами Госатомрегулирования Украины.

При тяжелой аварии на Запорожской АЭС радиационное облако накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.

Населению на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае его появления применять защитные средства для органов дыхания.

Также рекомендуется провести герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и т.п.; ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувание.

Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуется принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить лесопользование и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах.

Для предотвращения запыления на открытых местностях рекомендовано проведение дезактивации территорий, а также введение специальных ограничений для автотранспорта по выезду на обочину, движению по дорогам без жесткого покрытия.

  • 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к энергосети
  • Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября .
  • 26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.
  • Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, где поднял тему ЗАЭС и заявил, что ситуация продолжает быть рискованной.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что российская армия сделала из Запорожской атомной электростанции военную базу и это может угрожать целому континенту

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
окупанти
25 августа, 2022 четверг
Если Северная Корея согласится предоставить Кремлю наемников, это поможет США навсегда решить проблему ее диктаторского режима, – эксперт Defense Express Киричевски
27 августа, 2022 суббота
В оккупированном Севастополе прогремели взрывы
на фото: Роман Костенко
26 августа, 2022 пятница
Если главной будет стратегия сохранения жизни, мы никогда не победим в этой войне – полковник Костенко
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.46
    Покупка 39.46
    Продажа 40.32
  • EUR
    Покупка 39.41
    Продажа 40.45
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
28 августа
15:09
ЕС разорвет соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, - Financial Times
15:01
Эксклюзив
Александр Лукашенко
Пока Лукашенко у власти, Беларусь всегда будет угрозой для Европы и Украины, - белорусский оппозиционер Латушко
14:55
Обновлено
УПЛ: "Колос" победил "Рух", результаты других матчей 2-го тура
14:38
Эксклюзив
Гарантий безопасности России никто давать не будет, – дипломат Хара
14:34
Джонсон рассказал, чего Путин ждет от "мягкотелых" европейских политиков
14:29
ВСУ ударили по штабу оккупантов на заводе "Сокол" в Новой Каховке
14:16
Эксклюзив
Враг никогда не сможет захватить Одессу и Николаев, - офицер ВСУ
14:13
На 1 сентября в оккупированном Луганске школьников будут убеждать, что они "малоросы", а украинский язык "изобрёл" Грушевский
13:55
"Будем процветать под флагом Украины": Ракицкий патриотически поздравил Донецк с Днем города
13:39
Дмитрий Кулеба
"Российские оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент", - Кулеба
13:30
"Вы подыгрываете Путину и подпитываете российскую агрессию": посол Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии
13:29
Эксклюзив
На Луганщину заходят новые подразделения вагнеровцев и бурят, - председатель Северодонецкой РА Власенко
13:24
"Украина – едина": в Киеве два берега Днепра соединили 430-метровым флагом
13:22
"Это коллективное достижение многих людей": генерал Марченко попросил не посвящать ему рекламные щиты
13:21
В Сербии на футбольном матче фаны устроили акцию памяти дочери рашиста Дугина
13:20
Наталья Диденко
Синоптик Наталья Диденко сообщила, где ждать жару и дожди 29 августа
13:00
Жителям Зеленодольска сказали срочно выбираться с дач
12:49
Полтава
Каждый третий в городе – это беженец. Полтава просит Европу и мир о помощи
12:28
В Михайловке на Запорожье повесили "начальника полиции" оккупантов
12:02
Обновлено
Россия обстреляла Никополь неуправляемыми ракетами
12:02
Эксклюзив
Виталий Портников
Пока РФ воюет против Украины, Путин может не сомневаться в поддержке россиян, - Портников
11:54
"Бенфика" выставила форварда сборной Украины на трансфер
11:37
Обновлено
ВСУ уничтожили в Мелитополе одну из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит", – Федоров
11:31
Менеджер Усика рассказал, когда может состояться бой с Фьюри
10:55
Инфографика
Курс валют на 28 августа: в обменниках доллар продают дороже евро
10:46
"Атака продолжалась с четырех до шести утра": оккупанты обстреляли из РСЗО город Орехов
10:40
ВСУ используют в войне с РФ новейшую американскую стратегию, - CNN
10:30
С 24 февраля польскую границу пересекли 5,8 млн украинцев
10:24
Эксклюзив
Украина не получит быстро современное вооружение, - генерал-майор СБУ Ягун
10:01
Эксклюзив
Позиция российских оппозиционеров мало чем отличается от позиции Кремля, – политолог Басараб
09:50
Инфографика
Российские военные
За сутки российская армия лишилась 250 солдат и трех танков, – Генштаб ВСУ
09:49
Украинский боксер победил американца, устоявшего против Кличко и Фьюри
09:34
Британская разведка объяснила, почему Путину не поможет увеличение численности армии
09:15
Повреждены восемь многоэтажек, один снаряд попал во двор школы: оккупанты обстреляли Славянск
09:13
Николай Княжицкий
Украинцы и поляки будут в будущем определять вместе развитие Европы
08:51
В Германии собрались национализировать дочернюю компанию Газпрома – Welt
08:43
В ISW оценили, сможет ли новый армейский корпус РФ изменить ситуацию на Донбассе
08:14
Рашисты всю ночь били по Днепропетровщине из "градов" и "ураганов", 1500 семей без света, – Резниченко
08:09
Как работает круговая порука на конкурсах в органы судебной власти
08:01
Эксклюзив
Россияне не уходят с Запорожской АЭС, поскольку хотят оставить эту территорию своей, - Портников
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV