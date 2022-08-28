Радиационное облако от катастрофы на Запорожской АЭС будет двигаться на Крым, Кубань и Ростов-на-Дону

Об этом сообщает Энергоатом со ссылкой на расчетный прогноз по состоянию на 29 августа 2022, сделанный специалистами Госатомрегулирования Украины.

При тяжелой аварии на Запорожской АЭС радиационное облако накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.

Населению на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае его появления применять защитные средства для органов дыхания.

Также рекомендуется провести герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и т.п.; ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувание.

Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуется принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить лесопользование и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах.

Для предотвращения запыления на открытых местностях рекомендовано проведение дезактивации территорий, а также введение специальных ограничений для автотранспорта по выезду на обочину, движению по дорогам без жесткого покрытия.