Радиационная авария с минимальным вредом для здоровья: Минздрав обнародовал рекомендации

Об этом сообщил Минздрав Украины в телеграмме.

Как говорится в сообщении, несмотря на международный надзор за работой ЗАЭС в Энергодаре, лучше быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям, в том числе и связанным с распространением радиации.

"Защитить себя от воздействия радиации можно только при условии соблюдения трех основных правил - находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти. Если в вашей местности произошла радиационная авария, ее можно переждать в помещении", - пишет Минздрав Украины.

Минздрав рекомендует украинцам заранее подготовить:

Скотч, пленка, плотная ткань и т.д .: радиоактивная пыль будет оседать на всех возможных поверхностях, поэтому следует уплотнить окна и двери, после этого не подходить к ним.

.: радиоактивная пыль будет оседать на всех возможных поверхностях, поэтому следует уплотнить окна и двери, после этого не подходить к ним. Средства гигиены (мыло, шампунь ): после пребывания на улице необходимо смыть всю пыль и грязь.

): после пребывания на улице необходимо смыть всю пыль и грязь. Пластиковые герметичные пакеты, сменная одежда и обувь : после смывания с себя пыли следует переодеться в чистую одежду, а предварительную – аккуратно собрать в пластиковые пакеты (лучше всего – герметичные) и положить как можно дальше от людей или домашних животных.

: после смывания с себя пыли следует переодеться в чистую одежду, а предварительную – аккуратно собрать в пластиковые пакеты (лучше всего – герметичные) и положить как можно дальше от людей или домашних животных. Еда и вода : хранить такие запасы в герметичных контейнерах.

: хранить такие запасы в герметичных контейнерах. Лекарственные средства : препараты, которые могут потребоваться вам по состоянию здоровья.

: препараты, которые могут потребоваться вам по состоянию здоровья. Средства связи : власти будут извещать ситуацию и давать указания, которые нужно выполнять, поэтому позаботьтесь о наличии мобильного интернета, телевидения, приобретите радиоприемник, который может работать от батареек в случае аварии на электросетях.

: власти будут извещать ситуацию и давать указания, которые нужно выполнять, поэтому позаботьтесь о наличии мобильного интернета, телевидения, приобретите радиоприемник, который может работать от батареек в случае аварии на электросетях. Документы : они могут быть необходимы при эвакуации.

Также отмечается, что йодид калия следует принимать, только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Употребление йодида калия "для профилактики" может повредить здоровью.

Напомним, что 11 марта российские оккупанты разместили на Запорожской АЭС свою военную технику.

31 августа Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Запорожье, чтобы посетить Запорожскую АЭС.

1 сентября Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил , что агентство покинет своих представителей на Запорожской АЭС.

По состоянию на вечер Генштаб ВСУ сообщил, что 2 сентября оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции.

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