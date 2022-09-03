English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Здоровье Радиационная авария с минимальным вредом для здоровья: Минздрав обнародовал рекомендации

Радиационная авария с минимальным вредом для здоровья: Минздрав обнародовал рекомендации

3 сентября, 2022 суббота
19:19
Здоровье

Министерство здравоохранения Украины обнародовало рекомендации для украинцев, что необходимо иметь дома для защиты от последствий радиационной аварии

Об этом сообщил Минздрав Украины в телеграмме.

Как говорится в сообщении, несмотря на международный надзор за работой ЗАЭС в Энергодаре, лучше быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям, в том числе и связанным с распространением радиации.

"Защитить себя от воздействия радиации можно только при условии соблюдения трех основных правил - находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти. Если в вашей местности произошла радиационная авария, ее можно переждать в помещении", - пишет Минздрав Украины.

Минздрав рекомендует украинцам заранее подготовить:

  • Скотч, пленка, плотная ткань и т.д .: радиоактивная пыль будет оседать на всех возможных поверхностях, поэтому следует уплотнить окна и двери, после этого не подходить к ним.
  • Средства гигиены (мыло, шампунь ): после пребывания на улице необходимо смыть всю пыль и грязь.
  • Пластиковые герметичные пакеты, сменная одежда и обувь : после смывания с себя пыли следует переодеться в чистую одежду, а предварительную – аккуратно собрать в пластиковые пакеты (лучше всего – герметичные) и положить как можно дальше от людей или домашних животных.
  • Еда и вода : хранить такие запасы в герметичных контейнерах.
  • Лекарственные средства : препараты, которые могут потребоваться вам по состоянию здоровья.
  • Средства связи : власти будут извещать ситуацию и давать указания, которые нужно выполнять, поэтому позаботьтесь о наличии мобильного интернета, телевидения, приобретите радиоприемник, который может работать от батареек в случае аварии на электросетях.
  • Документы : они могут быть необходимы при эвакуации.

Также отмечается, что йодид калия следует принимать, только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Употребление йодида калия "для профилактики" может повредить здоровью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
война с Россией
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
Читайте также:
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
2 сентября, 2022 пятница
Франция в ООН заявила, что Украина вряд ли вернет себе оккупированные территории
Латвія вже передала чотири вертольоти Повітряним силам ЗСУ
2 сентября, 2022 пятница
"Россия может расстроиться?" Президент и министр обороны Латвии призывают передать Украине самолеты и танки
Сергій Рябков
2 сентября, 2022 пятница
Россия пригрозила признать США стороной войны за поддержку Украины
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.43
    Покупка 39.43
    Продажа 40.27
  • EUR
    Покупка 39.29
    Продажа 40.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
3 сентября
20:00
Эксклюзив
Путину некуда отступать, он будет воевать до последнего россиянина, - Марк Фейгин
19:37
"Ураганами" целят в детей: в Зеленодольске оккупанты убили ребенка и ранили 10 гражданских, - глава ОГА
19:28
Эксклюзив
3-й армейский корпус армии РФ укомплектован на две трети от штатного состава, – военный эксперт Рябых
19:15
Эксклюзив
россия дипломат
Запад после войны должен относиться к России по-другому, чем после распада СССР, - профессор Айзенберг
19:08
Эксклюзив
Российские либералы считают Украину лучшей версией РФ, а путинты – худшей, – философ Ермоленко
18:14
Взорванный водно-развлекательный комплекс "Затерянный мир". 3 сентября 2022 года, Херсон
В Херсоне взорвался и загорелся комплекс отдыха "Затерянный мир" коллаборанта Сальдо, где устроили свою базу оккупанты
17:58
С начала российского вторжения в Польшу выехали 6 млн украинцев
17:50
Обновлено
В Чернигове на выставке боеприпасов произошел взрыв: травмированы 5 человек, среди них 4 ребенка
17:32
В Германии 12 из 16 федеральных земель планируют приостановить прием беженцев из Украины, - СМИ
17:30
Эксклюзив
Украина была бы в более сильной позиции, если бы Запад сразу дал поставляемое сейчас оружие - военный эксперт Шерр
17:28
На Херсонщине в оккупированных Олешках детонирует военный склад оккупантов, - мэр
17:05
Рамзан Кадыров
"Пока меня не выгнали": Кадыров уходит в "бессрочный отпуск"
16:57
Эксклюзив
Постоянными обстрелами приграничья Сумщины враг пытается создать серую зону в 5-7 км, - глава ОВА Живицкий
16:55
Эксклюзив
Если будет газ, проблем с отоплением не будет, - глава Криворожского РВА
16:37
Эксклюзив
На Харьковщине населенные пункты периодически оказываются под контролем одной или другой стороны, - депутат Харьковского облсовета Скорик
16:37
В Киевской области слышны взрывы, работают саперы
16:35
"Хлопки в Крыму? Спасай семью!" Укрзализныця предлагает бесплатную эвакуацию из Крымского полуострова
16:25
Эксклюзив
Сергей Шойгу
Отставка Шойгу не в стиле Путина, хотя на роль козла отпущения очень подходит, - Марк Фейгин
16:21
Армия Беларуси подтянула к границе с Украиной "грады" и С-300
16:07
Петр Порошенко
Порошенко: если МАГАТЭ не способна обеспечить безопасность ЗАЭС, туда нужно немедленно вводить миротворцев ООН
15:52
російський атомний підводний човен
Российская атомная подлодка всплыла в Средиземном море, - Bild
15:29
Эксклюзив
В Донецкой области россияне применили против защитников Украины ядовитое вещество. Предварительно это может быть хлорпикрин, - боец батальона "Свобода" Рубан
15:18
В интересах США, чтобы война быстрее закончилась победой Украины, – экс-генсек НАТО
15:11
Вместо жилья для воинов-переселенцев возобновят распил бюджета "Большого строительства", а на Верховную Раду выделено еще 400 млн грн. Заявление бойцов АТО-ВПО
15:07
Эксклюзив
Мы стараемся обеспечить необходимыми продуктами наиболее нуждающихся, - мэр Энергодара Орлов
15:05
В оккупированном Мелитополе запретили украинские лекарства и раздают повестки получившим паспорт РФ
15:02
В Полтаве и области возобновили поставки горячей воды
14:54
Обновлено
УПЛ: "Динамо" проиграло "Заре", результаты других матчей 3-го тура чемпионата Украины
14:43
Малооблачно, сухо и умеренно тепло. Прогноз погоды на 4 сентября от синоптика Натальи Диденко
14:29
Эксклюзив
Ситуация в динамичном развитии и контролируется Силами обороны, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
14:28
В Николаевской области россияне убили ребенка, еще 2 детей и 4 взрослых ранены
14:22
Эксклюзив
Путин будет избегать объявления всеобщей мобилизации, понимая, что с этим напряжением он не справится, - Марк Фейгин
14:02
Усик отреагировал на вызов самого богатого боксера мира
13:58
Две ботофермы на Киевщине и в Одессе: СБУ ликвидировала "армию ботов" почти в 7 тысяч аккаунтов
13:43
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили Украину
13:36
Эксклюзив
Путин решил, что он получит контроль над Украиной или разрушит ее, - военный эксперт Шерр
13:30
Украина предложит Германии электроэнергию от своих АЭС
13:23
Новобоварский район город Харкова. 3 сентября 2022 года
Российский снаряд из С-300 попал по территории школы в Харькове
13:13
Медведев пригрозил Западу судным днем за "попытку разорвать Россию"
13:12
Новые российские подразделения на 40% оснащаются небоеспособной техникой, – разведка
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV