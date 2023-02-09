Ради жизни. Поддержите сбор для парамедиков
Собираем на авто для эвакуации раненых на Бахмутском направлении
Каждая гривна дает надежду тем, кто на нуле...
Война глазами парамедика - это очень страшно... Это постоянные мысли о том, что можно было дать шанс на жизнь еще одному-двум-трем, но не успел доехать, не сумел вывезти, не смог довезти в больницу... Больше всего болит тех, кто уже не с нами… Не успели…
С момента полномасштабного вторжения, медицинская бригада потеряла уже не одно авто, которым вывозили раненых, и парамедикам срочно нужен автомобиль.
Автомобиль, который подходит для транспортировки раненых, стоит 185 000 грн. Наша задача – собрать необходимую сумму.
Война крадет жизнь… Но вера в свет впереди слишком сильна!
Вместе к Победе!
Средства можно перечислять:
На новый автомобиль эвакуации:
https://send.monobank.ua/jar/62wFWwYmdk
На топливо для авто и медикаменты:
https://send.monobank.ua/jar/6TKFSrokCd
На теплые вещи:
https://send.monobank.ua/jar/6mFWs6Eu1V
Гривна:
5375414137372867
Доллар:
5375418811518166
Евро:
5375419909508762
PayPal: [email protected]
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