Ради жизни. Поддержите сбор для парамедиков

Каждая гривна дает надежду тем, кто на нуле...

Война глазами парамедика - это очень страшно... Это постоянные мысли о том, что можно было дать шанс на жизнь еще одному-двум-трем, но не успел доехать, не сумел вывезти, не смог довезти в больницу... Больше всего болит тех, кто уже не с нами… Не успели…

С момента полномасштабного вторжения, медицинская бригада потеряла уже не одно авто, которым вывозили раненых, и парамедикам срочно нужен автомобиль.

Автомобиль, который подходит для транспортировки раненых, стоит 185 000 грн. Наша задача – собрать необходимую сумму.

Война крадет жизнь… Но вера в свет впереди слишком сильна!

Вместе к Победе!

Средства можно перечислять:

На новый автомобиль эвакуации:

https://send.monobank.ua/jar/62wFWwYmdk

На топливо для авто и медикаменты:

https://send.monobank.ua/jar/6TKFSrokCd

На теплые вещи:

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Гривна:

5375414137372867

Доллар:

5375418811518166

Евро:

5375419909508762

PayPal: [email protected]