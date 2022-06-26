Ради защиты Украины европейскую часть России нужно демилитаризовать, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что одним из условий для возобновления отношений с Россией должна стать демилитаризация государства-агрессора
Об этом он написал в Facebook.
"Долгосрочный ответ так же очевиден – условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", - сказал Резников.
По его словам, ракетные обстрелы Украины производятся с территории РФ, Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей. Министр сказал, что это вызов безопасности всей Европы и добавил, что ответ должен состоять из двух частей.
"Первая – это усиление санкций. Чтобы РФ не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО", - сказал Резников.
Также министр отметил развертывание эффективной системы противовоздушной обороны Украины.
"Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", – добавил он.
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