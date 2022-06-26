Ради защиты Украины европейскую часть России нужно демилитаризовать, - Резников

Об этом он написал в Facebook.

"Долгосрочный ответ так же очевиден – условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", - сказал Резников.

По его словам, ракетные обстрелы Украины производятся с территории РФ, Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей. Министр сказал, что это вызов безопасности всей Европы и добавил, что ответ должен состоять из двух частей.

"Первая – это усиление санкций. Чтобы РФ не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО", - сказал Резников.

Также министр отметил развертывание эффективной системы противовоздушной обороны Украины.

"Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", – добавил он.

В ночь с 25 на 26 июня в Харькове прогремели мощные взрывы.

Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы. Пострадали не менее четырех человек. В частности, спасатели извлекли из-под завалов семилетнего ребенка.

В Днепропетровской области 26 июня россияне обстреляли Зеленодольскую общину, ранили мужчину и женщину, повредили дома.

Возглавляющий сейчас Черкасскую областную государственную администрацию генерал-майор Игорь Табурец сообщил о двух взрывах в районе Черкасс. В результате обстрела один погибший и пятеро травмированных.

Также 26 июня ПВО на подлете в Одессу уничтожило две противокорабельные ракеты.

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