Помните историю о евроинтеграционной "реформе" КСУ, под видом которой власти пытались захватить Суд? Тогда, напомню, международные партнеры, в том числе ЕС и Венецианская комиссия, четко сказали, что должно быть 7 членов комиссии и преимущество должно быть на стороне международных экспертов. И как результат — тоже отказались делегировать своих членов комиссии, пока это не исправят.

Так вот. Депутаты профильного комитета (председатель Д. Маслов и другие, все "СН") зарегистрировали законопроект #9225, который ситуацию... значительно усугубляет . Там не только нет седьмого члена, о котором четко дважды сказал ЕС на высоком уровне.

Там, например, такое: чтобы быть рекомендованным по критерию компетентности, за тебя должны проголосовать пятеро членов отборочной комиссии. Это означает, для того, чтобы быть назначенным судьей КСУ, нужно получить минимум два голоса политических назначенцев.

Классный "преобладающий голос международных экспертов", правда?

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Я не знаю, для чего власть это делает. Это противоречит официальной позиции Венециалки, а также противоречит позиции ЕС и G7. Это противоречит здравому смыслу. Это просто кричит: нам все равно, что там написано в наших обязательствах по ЕС, нам нужно захватить КСУ, чтобы провести одновременные выборы.

Это противоречит официальной позиции Венециалки, а также противоречит позиции ЕС и G7. Это противоречит здравому смыслу. Это просто кричит: нам все равно, что там написано в наших обязательствах по ЕС, нам нужно захватить КСУ, чтобы провести одновременные выборы.

Что это значит для имиджа Украины, я уже писал не раз.

А о евроинтеграции можно просто забыть. Во-первых, с таким "исполнением" требования #1 переговоры явно никто не откроет. Во-вторых, даже если произойдет какое-то чудо и этот этап мы как-то проскочим — с захваченным Конституционным Судом нас никто ни в какой ЕС не возьмет. Никогда.

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А срок полномочий судей, которых сейчас с таким законом понапихивают в КСУ Смирнов и Татаров – 9 (девять) лет.

Вот пишу и понимаю, что уж такое писал. Почти слово в слово.

Это просто долбанное дежавю какое-нибудь.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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