Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Ради выборов власть стремится захватить Конституционный суд
OPINION

Ради выборов власть стремится захватить Конституционный суд

Михаил Жернаков
22 апреля, 2023 суббота
08:04
Мнение

Как-то патологически не может наша власть сделать что-то хорошее в судах, чтобы не сделать одновременно что-нибудь другое ужасно

Помните историю о евроинтеграционной "реформе" КСУ, под видом которой власти пытались захватить Суд? Тогда, напомню, международные партнеры, в том числе ЕС и Венецианская комиссия, четко сказали, что должно быть 7 членов комиссии и преимущество должно быть на стороне международных экспертов. И как результат — тоже отказались делегировать своих членов комиссии, пока это не исправят.

Так вот. Депутаты профильного комитета (председатель Д. Маслов и другие, все "СН") зарегистрировали законопроект #9225, который ситуацию... значительно усугубляет . Там не только нет седьмого члена, о котором четко дважды сказал ЕС на высоком уровне.

Там, например, такое: чтобы быть рекомендованным по критерию компетентности, за тебя должны проголосовать пятеро членов отборочной комиссии. Это означает, для того, чтобы быть назначенным судьей КСУ, нужно получить минимум два голоса политических назначенцев.

Классный "преобладающий голос международных экспертов", правда?

Читайте также: В отборе судей КСУ власти упорно игнорируют требования ЕС

Я не знаю, для чего власть это делает. Это противоречит официальной позиции Венециалки, а также противоречит позиции ЕС и G7. Это противоречит здравому смыслу. Это просто кричит: нам все равно, что там написано в наших обязательствах по ЕС, нам нужно захватить КСУ, чтобы провести одновременные выборы.

Это противоречит официальной позиции Венециалки, а также противоречит позиции ЕС и G7. Это противоречит здравому смыслу. Это просто кричит: нам все равно, что там написано в наших обязательствах по ЕС, нам нужно захватить КСУ, чтобы провести одновременные выборы.

Что это значит для имиджа Украины, я уже писал не раз.

А о евроинтеграции можно просто забыть. Во-первых, с таким "исполнением" требования #1 переговоры явно никто не откроет. Во-вторых, даже если произойдет какое-то чудо и этот этап мы как-то проскочим — с захваченным Конституционным Судом нас никто ни в какой ЕС не возьмет. Никогда.

Читайте также: Может ли Украина и в ЕС вступить, и авторитаризм построить?

А срок полномочий судей, которых сейчас с таким законом понапихивают в КСУ Смирнов и Татаров – 9 (девять) лет.

Вот пишу и понимаю, что уж такое писал. Почти слово в слово.

Это просто долбанное дежавю какое-нибудь.

Источник

Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
Верховная Рада
ЕС
политика
Читайте также:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
21 апреля, 2023 пятница
Враг ударил по Полтавщине беспилотниками, есть разрушение инфраструктуры
Рон ван Дартел 
21 апреля, 2023 пятница
"Украинцы – это тоже россияне": спецпредставитель Нидерландов по вопросам Украины уходит в отставку из-за пророссийских заявлений
весна
20 апреля, 2023 четверг
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ожидать ощутимого потепления
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.69
    Покупка 37.69
    Продажа 38.45
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 апреля
08:00
ВСУ уничтожили 680 российских военных, 4 танка, 4 средства ПВО и 4 бронемашины за сутки войны
06:55
Трудоустроиться внутренне перемещенным лицам помогут ваучеры на переквалификацию, - Верещук
06:46
За минувшие сутки авиация ВСУ нанесла пять ударов по районам скопления врага, - Генштаб
06:22
РФ начала использовать новый тип "шахедов", - ISW
06:03
Госдеп США
Переговоры по войне в Украине должны проходить на условиях Киева, - Госдеп
05:48
Шоумен Ларри Элдер выдвинул свою кандидатуру в президенты США от республиканцев
05:22
Энергоатом и компания Holtec из США договорились о строительстве в Украине 20 атомных энергоблоков
04:57
Германия выделит €3 млн на развитие промышленности и восстановление экологии Украины
04:29
В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом на $15 млн
04:01
Португалия передаст Украине пять спасательных и медицинских бронемашин
03:33
нафта танкер корабель
Крупнейший перевозчик нефти из России в Азию лишен международной страховки, - Bloomberg
03:05
Duracell объявил о выходе с рынка РФ, - росСМИ
02:37
санкции против РФ
У Байдена прокомментировали подготовку почти полного запрета на экспорт в РФ
02:09
Страны ЕС "очень близки" к общему заказу боеприпасов для Украины: они поступят в установленные сроки, - СМИ
01:41
Обновлено
На Запорожье сработало ПВО: ликвидировано 4 "шахеда"
01:21
Албания отказалась от сезонного безвиза для россиян
00:53
Литва будет тестировать выход из энергосистемы России и присоединение к сети Европы
00:48
Четверым задержанным за хулиганство возле Лавры избрали меры пресечения
00:24
Чтобы получить гражданство Украины, придется сдать экзамены на знание языка, истории и Конституции: президент подписал закон
00:22
Чехия готова модернизировать еще десятки танков Т-72 для Украины, - итоги "Рамштайна"
00:13
"Арсенал" спасся от поражения "Саутгемптону", но рискует потерять лидерство в АПЛ
2023, пятница
21 апреля
23:58
Эксклюзив
Не стоит игнорировать письмо конгрессменов-трампистов Байдену с призывом прекратить помощь Украине, - Чалый
23:49
Зеленский подписал закон о запрете пропаганды российской имперской политики
23:41
Мы ежедневно выигрываем важное время и не даем РФ занять удобные рубежи, - Сырский
23:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 апреля
23:16
Упрощен выезд раненых бойцов на лечение за границу. Подробности
22:42
Похитил со счета соседа 1,3 млн грн помощи за гибель сына-воина: 16-летний парень сядет за решетку
22:41
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Наступление ВСУ начнется на 3-5 направлениях: военные итоги недели
22:37
"В Луческу всегда что-то не так. Козлами отпущения всегда были украинцы", - экс-футболист "Шахтера"
22:07
Латвия решила передать Украине все свои ПЗРК Stinger
21:57
В Сумской области под российский обстрел попала школа. Ранен человек
21:45
Обзор
Россия разбомбила собственный город, отношения Будапешта с Киевом снова ухудшились, ВСУ удержали Бахмут, несмотря на скепсис США. Мировые СМИ об Украине 21 апреля
21:39
Звезда сериала "Теория Большого взрыва" Кевин Зусман женился во второй раз
21:30
Украинские морпехи уничтожили за неделю 131 россиянина, станцию РЭБ, танк и ПТРК
21:03
Чехия должна потребовать от ЕС начала переговоров о вступлении с Украиной уже в этом году, – Павел
20:38
Почти 20% украинцев, вернувшихся из плена, имели статус пропавших без вести
20:07
Восстановление Украины, жилищное строительство: Зеленский встретился с президентом ЕБРР
20:07
Россия перебросила часть боевых подразделений из Скадовска в Крым, - Генштаб
20:07
OPINION
Неизбежная цена уроков истории
20:00
Обзор
Победные новости 422-го дня войны: вооружение для Украины, которое даст преимущество на поле боя, и беспилотник для разминирования от украинского стартапа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV