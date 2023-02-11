Ради всего человечества Россию следует разобрать на отдельные свободные страны, - Данилов

С таким призывом к международному сообществу и в первую очередь в США и Европу выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом говорится в его авторской колонке под названием "Внутренняя деколонизация России – событие, неотвратимость которого должен принять мир", обнародованном 11 февраля 2023 года "Украинской правдой".

"Только после завершения полного цикла сначала внешней, а затем внутренней деколонизации, формирования ряда независимых территориальных образований Россия перестанет быть угрозой человечеству. Событие нетривиально и беспрецедентно по своему масштабу и характеру, но этого не нужно бояться. Если ради безопасности человечества необходимо создать прецедент, он должен быть создан. Если нужно найти новые нестандартные подходы и инструменты, это будет сделано", - объясняет свой подход Данилов.

Иначе, как он утверждает, после украинской победы пройдет некоторое время и "Россия снова вернется в старое кровавое стойло", начав очередную кровавую агрессию против соседей, как это постоянно происходит в ее истории.

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Дефрагментацию России секретарь СНБО считает вполне реальной. Для этого, по его мнению, следует всесторонне поддерживать национально-освободительные движения внутри нынешней РФ.

"Это должна быть комплексная, продуманная работа, которая будет включать в себя ряд тематических треков", - отмечает Данилов.

Речь идет о таких шагах:

"обработка возможных сценариев внутренней деструкции РФ;

проведение консультаций и разработка планов по минимизации рисков неконтролируемого распространения ядерного, биологического, химического и другого оружия массового поражения;

разработка политической стратегии взаимодействия с новыми политическими территориальными образованиями;

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экономическая модель взаимодействия с учетом потенциала и возможностей потенциальных новых торговых субъектов;

налаживание контактов и подготовка руководящих кадров национальных и региональных республик;

развитие сети поддержки гражданского общества;

создание и популяризация медиаресурсов для поддержки антиколониальных движений внутри РФ;

отработка системы люстрации, розыска и выдачи украинским и международным правоохранительным структурам военных преступников, государственных изменников и коллаборантов;

внедрение механизма возмещения Украине со стороны бывшей России, нанесенного войной ущерба".

"Все эти вопросы вовсе не из разряда теоретических, а приобретающие актуальность в ближайшей перспективе, как бы невозможно это сейчас не звучало", - заключает Алексей Данилов.