Ради Украины никто внутренние правила НАТО менять не будет, – политолог Цыбулько
Политолог Владимир Цыбулько считает, что Украина пройдет весь путь для вступления в НАТО, утвержденный Альянсом
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В последнее время власти Украины тестировали НАТО на поколебимость. Однако Альянс оказался непоколебимым. У НАТО существуют внутренние правила и ради Украины менять их никто не будет. Во-вторых, в последние недели украинская государственная система попадала в слишком большое количество скандалов для того, чтобы западные союзники шли на еще какие-то встречные шаги. И эти скандалы носили только негативный характер. В частности, расхищение оборонного бюджета, а также странные закупки горючего для ВСУ", - пояснил Цыбулько.
Политолог подчеркнул, что для приглашения в НАТО у Украины должна быть хорошие отношения со всеми членами Альянса.
"По всем этим скандалам Зеленский понимает, что нужен какой-то феноменальный результат. Однако о каком результате можно говорить, когда, претендуя на членство в НАТО, Украина должна иметь гармоничные отношения со всеми членами Альянса. Поскольку в первую очередь НАТО является политико-милитарным блоком и политическая гармония здесь играет основную роль", – добавил он.
- 11 июля Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это похоже на "неготовность пригласить нашу страну в Альянс". Президент подчеркнул, что отсутствие временных рамок по приглашению и членству Украины является абсурдным.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса договорились убрать ПДЧ на пути Украины в Альянс. Он отметил, что Украина получит приглашение в НАТО, когда согласятся все союзники и будут выполнены условия.
- Страны НАТО также согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что наша страна станет членом Альянса. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству.
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