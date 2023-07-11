Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В последнее время власти Украины тестировали НАТО на поколебимость. Однако Альянс оказался непоколебимым. У НАТО существуют внутренние правила и ради Украины менять их никто не будет. Во-вторых, в последние недели украинская государственная система попадала в слишком большое количество скандалов для того, чтобы западные союзники шли на еще какие-то встречные шаги. И эти скандалы носили только негативный характер. В частности, расхищение оборонного бюджета, а также странные закупки горючего для ВСУ", - пояснил Цыбулько.

Политолог подчеркнул, что для приглашения в НАТО у Украины должна быть хорошие отношения со всеми членами Альянса.

"По всем этим скандалам Зеленский понимает, что нужен какой-то феноменальный результат. Однако о каком результате можно говорить, когда, претендуя на членство в НАТО, Украина должна иметь гармоничные отношения со всеми членами Альянса. Поскольку в первую очередь НАТО является политико-милитарным блоком и политическая гармония здесь играет основную роль", – добавил он.