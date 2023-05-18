Ради Украины ЕБРР третий раз в истории увеличивает капитальную базу

Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

"Предложение от Совета директоров по объему поддержки ЕБРР для Украины и потенциальному увеличению уплаченного капитала будет передано Совету руководителей для принятия окончательного решения до конца 2023 года", - говорится в сообщении по итогам ежегодного заседания.

Акционерами банка являются 71 страна, а также ЕС и Европейский инвестбанк. В прошлом году ЕБРР выделил Украине 1,7 млрд евро и привлек еще 200 млн евро от банков-партнеров. В общей сложности банк обязался предоставить стране 3 млрд евро в течение 2022-2023 гг., для чего мобилизовал 1,5 млрд евро от 19 международных доноров.

Совет руководителей подтвердил, что банк в партнерстве с другими должен играть важную роль в международных усилиях по поддержке реальной экономики Украины как во время войны, так и во время реконструкции.

В военное время финучреждение сосредотачивается на поддержке энергетической и продовольственной безопасности, восстановлении критической инфраструктуры на национальном и муниципальном уровнях, предоставлении финансирования торговли и поддержке частного сектора.

"Увеличение капитала на 3-5 млрд евро позволит осуществлять инвестиции такого характера и масштаба без необходимости систематического распределения рисков доноров в 2024 году", - отмечается в сообщении.

В случае одобрения увеличение капитала станет третьим случаем, когда акционеры банка согласятся увеличить его капитальную базу.