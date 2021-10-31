Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Ради спасения человечества от голода Илон Маск готов продать свои акции Tesla

Ради спасения человечества от голода Илон Маск готов продать свои акции Tesla

31 октября, 2021 воскресенье
20:04
Илон Маск

Основатель американских инновационных компаний Tesla и SpaceX, пионер новейших технологий Илон Маск берется за решение проблемы голода в общемировых масштабах

Предприниматель и изобретатель заявил, что готов потратить часть собственного состояния на то, чтобы спасти человечество от недоедания, рассказывает Еспресо.TV.

Речь идет, в частности, о его акциях Tesla.

Таким образом он ответил директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвиду Бизли, недавно попросившему у Маска $6 млрд на борьбу с голодом.

Читайте также : Илон Маск по приглашению Пескова выступил на пропагандистском форуме Кремля

"Если ВПП может объяснить по этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее", - заявил в твиттере Маск в воскресенье, 31 октября 2021 года.

Но финансовая отчетность этого процесса, как отмечает Илон Маск, "должна быть открытой".

"Чтобы общественность видела, как тратятся деньги", - подчеркнул он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

голод
Илон Маск
Читайте также:
карантин
29 октября, 2021 пятница
Только две области Украины остались в "желтой" зоне карантина
Михайло Федоров
31 октября, 2021 воскресенье
В "Дии" упростили процесс генерации соvid-сертификатов, больше не придется часами крутить головой, - Федоров
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
30 октября, 2021 суббота
Даже Усику следует признать: Тайсон назвал имя сильнейшего тяжеловеса мира
Киев
+12
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.21
    Покупка 26.21
    Продажа 26.45
  • EUR
    Покупка 30.38
    Продажа 30.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
31 октября
21:00
Талибы
Глава "Талибана" впервые появился на публике
20:30
Выборы в Харькове. Экзитполы отдают победу Терехову, явка составила 29%
19:39
"Старая" и "новая" белорусская оппозиция не пришли к согласию по поводу "домашней" забастовки с 1 ноября
19:15
В Токио молодчик ранил ножом пассажиров метро и поджег вагон. Люди убегали через окна
19:00
Бережаны. Ратуша
Ратушу в Бережанах реставрируют за 25 млн грн
18:40
Эрдоган час общался с Байденом в Риме
18:20
"Для Тищенко – по 20 грн". На базарах Киева троллят "слугу" Николая Тищенко
18:00
Владимир Руткивский
Ушел из жизни украинский детский писатель Владимир Рутковский
17:36
Эксклюзив
Мусорный террор: парки и города становятся свалками. Расследование
16:50
дистанционное обучение
1 ноября педагоги Черновцов и Буковины переходят на "дистанционку"
16:25
Эксклюзив
Путин и Тихон Шевкунов
Воевать Путина вдохновляет митрополит РПЦ Шевкунов, - Пионтковский
16:00
В Полтаве жители 109 микрорайона перекрыли автодорогу. Требуют включить отопление
15:18
Обновлено
В городе Золотоноша Черкасской области
"В конце должна быть оплата". В Харькове и Черкасской области выявлено контролируемое голосование
14:49
Синоптик Наталья Диденко предупредила о температурных "качелях" в начале ноября
14:25
Кличко пообещал сделать все возможное, чтобы реванш Усик – Джошуа состоялся в Киеве
14:05
Эксклюзив
Неудачный старт отопительного сезона: экономия на отоплении школ под видом карантина
13:43
Соратники Саакашвили не признали поражение на выборах и призвали грузинов выйти на улицы
13:20
посольство США
Настоящий ужас – это российские фейки: Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином веселым роликом
12:52
"Динамо" потеряло ключевого футболиста перед матчем ЛЧ с "Барселоной"
12:35
Турция потребовала от Украины изменить название Bayraktar для купленных у нее беспилотников
12:01
Михаил Федоров
В "Дии" упростили процесс генерации соvid-сертификатов, больше не придется часами крутить головой, - Федоров
11:49
"Нефтегаз" запустил новую скважину производительностью 365 тыс. кубометров газа в сутки
11:30
Умер ветеран Второй мировой Иван Залужный, потерявший единственного внука в войне с Россией
11:11
вакцинация
В Украине за сутки прививки от коронавируса получили 177 тыс. человек
10:50
Болдвин дал первое интервью после гибели украинского оператора Гатчинс
10:27
Экс-нардеп Парасюк стал отцом
10:01
Россия перебросила на Донбасс
Россия снова массированно перебрасывает войска на границы с Украиной, - Washington Post
09:39
Лидеры стран G20 договорились ввести глобальный налог на прибыль корпораций
09:22
В Йемене произошел теракт вблизи аэропорта, по меньшей мере 12 погибших
08:50
Партия Саакашвили проигрывает на мэрских выборах во всех крупнейших городах Грузии
08:28
В Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев коронавируса, 336 человек скончались
08:17
Байден призвал Меркель поддержать Украину и не разрешить России манипулировать газовым вопросом
07:49
Выборы Украина
В Черкасской и Херсонской областях 31 октября избирают народных депутатов, Харьков голосует за нового мэра
07:25
зона ООС
Сутки на фронте: российские окупанты 6 раз нарушили режим "тишины"
07:09
Украина перешла на зимнее время
2021, суббота
30 октября
22:51
Зеленський и Санду
Зеленский поговорил с Санду об энергетическом кризисе в Молдове
22:47
СБУ и правоохранители не допустят фальсификаций на выборах мэра Харькова, – волонтер
22:37
введения спецпропусков для пользования общественным транспортом
Кличко рассказал, как в Киеве будет работать транспорт после перехода в "красную зону"
22:16
В Грузии экзитполы показывают противоположные результаты на выборах
21:50
Украина выборы
В ЦИКе объяснили, почему на выборах 31 октября нельзя голосовать по электронному паспорту
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV