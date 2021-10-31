Ради спасения человечества от голода Илон Маск готов продать свои акции Tesla
Основатель американских инновационных компаний Tesla и SpaceX, пионер новейших технологий Илон Маск берется за решение проблемы голода в общемировых масштабах
Предприниматель и изобретатель заявил, что готов потратить часть собственного состояния на то, чтобы спасти человечество от недоедания, рассказывает Еспресо.TV.
Речь идет, в частности, о его акциях Tesla.
Таким образом он ответил директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвиду Бизли, недавно попросившему у Маска $6 млрд на борьбу с голодом.
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"Если ВПП может объяснить по этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее", - заявил в твиттере Маск в воскресенье, 31 октября 2021 года.
Но финансовая отчетность этого процесса, как отмечает Илон Маск, "должна быть открытой".
"Чтобы общественность видела, как тратятся деньги", - подчеркнул он.
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