Ради спасения человечества от голода Илон Маск готов продать свои акции Tesla

Предприниматель и изобретатель заявил, что готов потратить часть собственного состояния на то, чтобы спасти человечество от недоедания, рассказывает Еспресо.TV.



Речь идет, в частности, о его акциях Tesla.



Таким образом он ответил директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвиду Бизли, недавно попросившему у Маска $6 млрд на борьбу с голодом.



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"Если ВПП может объяснить по этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее", - заявил в твиттере Маск в воскресенье, 31 октября 2021 года.



Но финансовая отчетность этого процесса, как отмечает Илон Маск, "должна быть открытой".



"Чтобы общественность видела, как тратятся деньги", - подчеркнул он.



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