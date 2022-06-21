Ради снижения зависимости: Канада может поставлять минералы и металлы дружественным странам вместо России и Китая
Канада готова стать источником ключевых видов минерального сырья, металлов и энергии для своих союзников вместо России и Китая.
Об этом сообщила вице-премьер и министерка финансов Канады Христя Фриланд, пишет Интерфакс-Украина.
"Как дружескую поддержку мы можем предложить особо необходимые металлы, минералы и энергию", - сказала она.
Фриланд подчеркнула, что демократии не хотят зависеть от России и Китая в столь важных поставках.
"Угадайте, кто имеет почти все эти ресурсы? Канада", – отметила она.
Напомним, Канада, Польша, Словакия, Нидерланды и Германия сообщили о новом вооружении, которое передадут Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.41
Покупка 34.41Продажа 35.22
-
EUR
Покупка 35.95Продажа 37.14
- Актуальное
- Важное