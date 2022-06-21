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Ради снижения зависимости: Канада может поставлять минералы и металлы дружественным странам вместо России и Китая

21 июня, 2022 вторник
06:46
Экономика Канада

Канада готова стать источником ключевых видов минерального сырья, металлов и энергии для своих союзников вместо России и Китая.

Об этом сообщила вице-премьер и министерка финансов Канады Христя Фриланд, пишет Интерфакс-Украина.

"Как дружескую поддержку мы можем предложить особо необходимые металлы, минералы и энергию", - сказала она.

Фриланд подчеркнула, что демократии не хотят зависеть от России и Китая в столь важных поставках.

"Угадайте, кто имеет почти все эти ресурсы? Канада", – отметила она.

Напомним, Канада, Польша, Словакия, Нидерланды и Германия сообщили о новом вооружении, которое передадут Украине.

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Мир
Китай
Канада
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