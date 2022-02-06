Ради противодействия агрессии РФ: министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии совершат совместный визит в Украину

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины .

Это первый визит в истории глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата. Он призван продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности нашего государства.

Министры Славковского формата также намерены посетить зону проведения Операции объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.