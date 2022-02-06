Ради противодействия агрессии РФ: министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии совершат совместный визит в Украину
7-8 февраля главы МИД Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат совместный визит в Украину
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины .
Это первый визит в истории глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата. Он призван продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности нашего государства.
Министры Славковского формата также намерены посетить зону проведения Операции объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.
- Напомним, 4 февраля сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон совершит визиты в Украину и РФ 7 и 8 февраля.
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