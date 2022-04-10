Ради новых санкций против РФ в Финляндии готовы уступить ценам на электричество
Финляндия готова к новым санкциям против России, несмотря на возможный рост цен на электричество в результате этих мер
Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает Yle .
Она подчеркнула, что рост цен на электроэнергию не препятствует новым санкциям против РФ.
"Люди каждый день погибают в Украине, мы должны заставить прекратить эту войну. Мы должны быть готовы уступить собственному комфорту ради этого", - подчеркнула Марин.
Глава финского правительства подчеркнула, что все западные компании должны прекратить свою деятельность в России.
По ее словам, война РФ против Украины дала понять, что безопасность в Европе пошатнулась.
"45 дней войны - это на 45 дней больше, чем нужно. Россия ведет бесчестную войну, жестокую и бесчеловечную, и она должна прекратиться", - заявила Марин.
- Ранее сообщалось, что Финляндия готова уйти на отказ от российских энергоресурсов. С 9 апреля страна запретила въезд на территорию российских и белорусских грузовиков.
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