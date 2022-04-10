Ради новых санкций против РФ в Финляндии готовы уступить ценам на электричество

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает Yle .



Она подчеркнула, что рост цен на электроэнергию не препятствует новым санкциям против РФ.



"Люди каждый день погибают в Украине, мы должны заставить прекратить эту войну. Мы должны быть готовы уступить собственному комфорту ради этого", - подчеркнула Марин.



Глава финского правительства подчеркнула, что все западные компании должны прекратить свою деятельность в России.



По ее словам, война РФ против Украины дала понять, что безопасность в Европе пошатнулась.



"45 дней войны - это на 45 дней больше, чем нужно. Россия ведет бесчестную войну, жестокую и бесчеловечную, и она должна прекратиться", - заявила Марин.

Ранее сообщалось, что Финляндия готова уйти на отказ от российских энергоресурсов. С 9 апреля страна запретила въезд на территорию российских и белорусских грузовиков.



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