Раде предложили признать "Межигорье" памятником общегосударственного значения
Парламент может признать "Межгорье" памяткой общегосударственного значения. Профильный комитет рекомендовал одобрить соответствующий законопроект за основу и в целом
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.
"Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом правительственный проект закона о создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье"", - написал он.
По его словам, законопроектом предусмотрено создание на территории Вышгородского района Киевской области парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,5937 гектара за счет земель государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное пользование.
"Предполагается образование специальной администрации парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", - уточнил Мельничук.
Инициатором законопроекта №9354 является глава правительства Денис Шмыгаль. Согласно пояснительной записке, одной из целей представления законопроекта является необходимость привлечения дополнительных средств в госбюджет.
"На сегодняшний день на территории правительственной резиденции "Межигорье" осуществляется проведение экскурсий и массовый отдых населения, средства за посещение не уплачиваются в государственный бюджет, что в условиях военного положения и значительного бюджетного дефицита является недопустимым, поэтому указанный вопрос требует неотложного урегулирования", - говорится в документе.
Напомним, "Межигорье" было любимой резиденцией беглого президента Виктора Януковича, который фактически приватизировал ее. В 2022 году Украина начала работать над превращением бывшей резиденции в государственный парк-памятник.
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