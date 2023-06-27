Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

"Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом правительственный проект закона о создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье"", - написал он.

По его словам, законопроектом предусмотрено создание на территории Вышгородского района Киевской области парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,5937 гектара за счет земель государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное пользование.



"Предполагается образование специальной администрации парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", - уточнил Мельничук.

Инициатором законопроекта №9354 является глава правительства Денис Шмыгаль. Согласно пояснительной записке, одной из целей представления законопроекта является необходимость привлечения дополнительных средств в госбюджет.

"На сегодняшний день на территории правительственной резиденции "Межигорье" осуществляется проведение экскурсий и массовый отдых населения, средства за посещение не уплачиваются в государственный бюджет, что в условиях военного положения и значительного бюджетного дефицита является недопустимым, поэтому указанный вопрос требует неотложного урегулирования", - говорится в документе.

Напомним, "Межигорье" было любимой резиденцией беглого президента Виктора Януковича, который фактически приватизировал ее. В 2022 году Украина начала работать над превращением бывшей резиденции в государственный парк-памятник.