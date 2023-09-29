Раде предложили отменить заочную форму обучения в вузах
В Раде зарегистрировали законопроект, авторы которого предлагают внести изменения в закон о высшем образовании и прекратить набор абитуриентов на заочную форму обучения в 2024 году
Соответствующий документ уже находится на рассмотрении профильного комитета ВР.
Среди авторов проекта закона Сергей Бабак, Георгий Мазурашу, Наталья Пипа и другие.
Предлагается дополнить закон о высшем образовании следующими изменениями: "С 2024 года не проводится набор абитуриентов для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной формам получения образования, а также для получения степени высшего образования младшего бакалавра".
Это, по мнению нардепов, позволит переориентировать учебные заведения на развитие дистанционной формы получения высшего образования.
- В начале сентября в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают ограничить возраст студентов, не подлежащих мобилизации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.8Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное