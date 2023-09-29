Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Раде предложили отменить заочную форму обучения в вузах

Раде предложили отменить заочную форму обучения в вузах

29 сентября, 2023 пятница
16:37
Общество

В Раде зарегистрировали законопроект, авторы которого предлагают внести изменения в закон о высшем образовании и прекратить набор абитуриентов на заочную форму обучения в 2024 году

Соответствующий документ уже находится на рассмотрении профильного комитета ВР.

Среди авторов проекта закона Сергей Бабак, Георгий Мазурашу, Наталья Пипа и другие.

Предлагается дополнить закон о высшем образовании следующими изменениями: "С 2024 года не проводится набор абитуриентов для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной формам получения образования, а также для получения степени высшего образования младшего бакалавра".

Это, по мнению нардепов, позволит переориентировать учебные заведения на развитие дистанционной формы получения высшего образования.

  • В начале сентября в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают ограничить возраст студентов, не подлежащих мобилизации.
Новости
Украина
образование
Читайте также:
Херсон ,війна з Росією, обстріл
28 сентября, 2023 четверг
Россия совершила артобстрел Херсона: погибли три женщины
28 сентября, 2023 четверг
Польша официально заявила, что в Пшеводуве осенью 2022 года упала украинская ракета
Панда
29 сентября, 2023 пятница
Китай забирает всех своих панд из американских зоопарков, - Bloomberg
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.8
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
29 сентября
17:49
Обновлено
В РФ заявили, что с 16 октября будут направлять призывников на службу, но на войну обещают не отправлять
17:31
Россияне нанесли авиаудар по Херсону
17:22
Африканская футбольная сборная согласилась на товарищеский матч с Россией, но отказывается играть в РФ
17:22
"Ничего не осталось": в РФ заявили, что не намерены восстанавливать оккупированную Попасну на Луганщине
17:11
Двум жителям Киевщины объявили подозрение в хранении ЗРК "ТОР" и зенитных ракет оккупантов
17:10
Хвастался пытками жителей Харьковщины: СБУ объявила подозрение российскому оккупанту
17:05
Швейцария приняла пакет финансовой помощи Украине для гуманитарного разминирования
16:57
Нардеп-борец Беленюк анонсировал завершение спортивной карьеры
16:45
Старейшая член Конгресса США Дайан Файнстайн умерла в возрасте 90 лет
16:33
Россиян допустили к Паралимпиаде-2024
16:14
"Первые дни": в Финляндии покажут минисериал о жизни украинцев в начале полномасштабного вторжения РФ
16:13
Зеленский встретился с президентом ЕБРР: среди тем разговора была энергетическая безопасность
15:59
"Памфир" стал победителем VII Национальной кинопремии "Золотая дзыга"
15:50
Перевозил "шахеды" из Ирана на границу Украины: СБУ объявила подозрение гендиректору авиакомпании РФ
15:47
Обновлено
Британия заморозила активы и запретила въезд оккупационным руководителям ВТО Украины в рамках новых санкций против РФ
15:23
Объявили победителя премии Drahomán Prize среди переводчиков с украинского языка на языки мира
15:11
Враг создал на оккупированной территории Запорожской области псевдообщественную организацию, - ЦНС
15:10
Фильм "Откуда куда" отобрали для участия в Международном фестивале документального кино в Амстердаме
14:45
OPINION
"Женщина идет на службу сатаны". Как Арестович хотел привлечь в Украину домострой Путина и Кабаевой
14:44
Машина
Какие штрафы "светят" водителям с 1 октября: о чем следует помнить
14:36
Обновлено
Враг самоликвидировал российский самолет Су-35 над Токмаком
14:33
Российские школьные учебники
Россияне завезли на ВОТ Херсонщины еще 2 тыс. пропагандистских учебников для школьников
14:33
Обновлено
Орбан заявил, что ему неизвестна площадь Украины для принятия ее в ЕС. В МИДе ответили
14:28
Ученые назвали причины массовой гибели тюленей и морских львов в Уругвае
14:25
ООН
Россию можно исключить из ООН: экс-глава Конституционного суда Литвы рассказал о механизме
14:22
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:01
В Пакистане раздалось несколько взрывов возле мечетей: известно о по меньшей мере 56 погибших
13:58
Первые издания книг Артура Конан Дойла и Агаты Кристи ушли с молотка по рекордной цене
13:58
Россия глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии
13:50
Эксклюзив
Венгрия
Венгрия играет роль "троянского коня" Московии и в НАТО, и в ЕС, - дипломат Огрызко
13:37
В Крыму после ударов по военным объектам оккупанты ежедневно задерживают "шпионов", - СМИ
13:34
Румыния подтянула средства ПВО ближе к границе с Украиной, – Reuters
13:30
Обновлено
29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра
13:22
НБУ продолжил обмен монет и банкнот старого дизайна до конца военного положения
13:00
В Украину идет холодный атмосферный фронт: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
12:51
Netflix окончательно ликвидирует сервис проката DVD-дисков по почте, с которого начинала 25 лет назад
12:27
Среди причастных – агенты Мышкин и Чепига: диверсии на военных складах в Украине и Чехии устроили российские спецслужбы
12:12
Россияне разрешили "реставрацию" культурных объектов на ТОТ фирмам без лицензий
11:56
Десятки органов местного самоуправления призывают власти оставить "военный" НДФЛ в общинах
11:56
В Харьковской области энергетики попали под ракетный обстрел: ситуация в энергосистеме по состоянию на 29 сентября
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV