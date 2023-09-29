Раде предложили отменить заочную форму обучения в вузах

Соответствующий документ уже находится на рассмотрении профильного комитета ВР.

Среди авторов проекта закона Сергей Бабак, Георгий Мазурашу, Наталья Пипа и другие.

Предлагается дополнить закон о высшем образовании следующими изменениями: "С 2024 года не проводится набор абитуриентов для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной формам получения образования, а также для получения степени высшего образования младшего бакалавра".

Это, по мнению нардепов, позволит переориентировать учебные заведения на развитие дистанционной формы получения высшего образования.