Раде предлагают ввести уголовную ответственность за продажу лекарств детям

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, проект закона № 5123-1 вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

"В частности, мы предлагаем установить штраф для сотрудников аптек и курьеров: при первом нарушении в размере от 6,8 тыс. грн до 13,6 тыс. грн, при повторном - 13,6 тыс. грн до 23,8 тыс. грн ", - отметил Радуцкий.

Председатель комитета отметил, если запрет на продажу лекарств детям не будут соблюдаться, может быть введена уголовная ответственность.

"Будем инициировать введение уголовной ответственности для случаев, когда продажа лекарств привел к гибели ребенка", - добавил Радуцкий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарственных средств малолетним лицам.

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