Соответствующий проект закона зарегистрирован в парламенте.

По состоянию на сегодняшний день иностранцы и лица без гражданства могут попасть в Украину при наличии действительного паспорта, визы (если иное не предусмотрено законодательством Украины), подтверждения цели визита, а также достаточного финансового обеспечения на весь период пребывания.

Кроме того, в отношении иностранца не должно быть запрета на въезд в Украину. Пересекая границу, человек обязуется выполнять требования по срокам пребывания в стране.

Предлагающий законопроект

Авторы документа считают целесообразным дополнить этот перечень страховым полисом или сертификатом как необходимым условием для пересечения границы. Требование будет действовать в период военного положения и в течение 2 лет после его отмены.

Такой полис представляется страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной компанией с представительством в Украине или договорными отношениями со страховой компанией-партнером на территории Украины.

Документ должен иметь срок действия на весь период пребывания иностранца в нашей стране и возмещать расходы на медицинскую помощь и возмещение рисков, связанных с взрывоопасными предметами. Проверять наличие документа будут пограничники.

Для кого сделают исключения

Действие новых норм не будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине, а также на беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите.

Также страховые полисы не понадобятся работникам дипломатических представительств и учреждений, официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине и членам их семей.

Кроме того, страховка не потребуется водителям и экипажам автомобильного транспорта, самолетов, кораблей и поездов. Как и военным инструкторам из стран-членов НАТО и стран-участниц программы НАТО "Партнерство во имя мира", которые тренируют украинских бойцов.

Цель законопроекта

Новые требования должны обеспечить покрытие медицинских расходов, которые могут возникнуть ввиду риска ракетно-дроновых ударов, подрыва на минах и т.д. Страхование должно снизить расходы государственного и местных бюджетов на медицину для иностранцев.