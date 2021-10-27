Раде предлагают созвать внеочередное заседание для запрета невакцинированным заходить в парламент

Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Предлагаем руководству парламента провести на следующей неделе внеочередное заседание ВРУ, посвященное "медицинским" законопроектам… Мы предлагаем запретить доступ к помещениям Верховной Рады всем невакцинированным гражданам без исключения", - сообщил он.

Радуцкий отметил, что принятие соответствующего постановления №6154 покажет, готовы ли депутаты подавать пример украинцам.

Также на внеочередном заседании предлагают рассмотреть и другие "медицинские" законопроекты и постановления:

законопроект №6121 о внесении изменений в статью 9-2 закона "О лекарственных средствах". Законопроект вводит механизм упрощенной регистрации медсредств для экстренного медиспользования для профилактики и лечения коронавируса;

законопроект № 6084. Предлагается ввести более строгую уголовную ответственность за подделку справок по прививкам и тестам на коронавирус.

Для людей, которые сознательно использовали фальсифицированные документы о прививках (штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничение свободы до 2-х лет), для медработников за внесение ложных сведений (штраф от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн. или ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности), за изготовление фальшивых документов о вакцинации (штраф от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы до 3 лет)", - написал он.

Законопроект №5736. Тяжелобольные пациенты смогут получать от фармацевтических компании инновационные препараты, которые еще проходят клинические испытания.

Законопроект №5873. Законопроект предусматривает трансформацию государственных медучреждений в государственные некоммерческие предприятия.

постановление № 6023 о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение надлежащей диагностики и лечения пациентов, страдающих болезнью Паркинсона.

законопроект №5123-1 об админправонарушениях по установлению ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам. Предлагается установить штраф для сотрудников аптек и курьеров: при первом нарушении в размере от 6,8 тыс. грн. до 13,6 тыс. грн., при повторном – 13,6 тыс. грн. до 23,8 тыс. грн.

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