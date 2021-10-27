Раде предлагают созвать внеочередное заседание для запрета невакцинированным заходить в парламент
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации предлагает нардепам собраться на внеочередное заседание на следующей неделе, чтобы запретить невакцинированным гражданам заходить в помещение парламента
Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
"Предлагаем руководству парламента провести на следующей неделе внеочередное заседание ВРУ, посвященное "медицинским" законопроектам… Мы предлагаем запретить доступ к помещениям Верховной Рады всем невакцинированным гражданам без исключения", - сообщил он.
Радуцкий отметил, что принятие соответствующего постановления №6154 покажет, готовы ли депутаты подавать пример украинцам.
Также на внеочередном заседании предлагают рассмотреть и другие "медицинские" законопроекты и постановления:
- законопроект №6121 о внесении изменений в статью 9-2 закона "О лекарственных средствах". Законопроект вводит механизм упрощенной регистрации медсредств для экстренного медиспользования для профилактики и лечения коронавируса;
- законопроект № 6084. Предлагается ввести более строгую уголовную ответственность за подделку справок по прививкам и тестам на коронавирус.
Для людей, которые сознательно использовали фальсифицированные документы о прививках (штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничение свободы до 2-х лет), для медработников за внесение ложных сведений (штраф от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн. или ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности), за изготовление фальшивых документов о вакцинации (штраф от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы до 3 лет)", - написал он.
- Законопроект №5736. Тяжелобольные пациенты смогут получать от фармацевтических компании инновационные препараты, которые еще проходят клинические испытания.
- Законопроект №5873. Законопроект предусматривает трансформацию государственных медучреждений в государственные некоммерческие предприятия.
- постановление № 6023 о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение надлежащей диагностики и лечения пациентов, страдающих болезнью Паркинсона.
- законопроект №5123-1 об админправонарушениях по установлению ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам. Предлагается установить штраф для сотрудников аптек и курьеров: при первом нарушении в размере от 6,8 тыс. грн. до 13,6 тыс. грн., при повторном – 13,6 тыс. грн. до 23,8 тыс. грн.
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