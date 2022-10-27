Законопроект №8155, зарегистрированный нардепом от "Слуги Народа" Владимиром Крейденко, обнародован на сайте парламента.

В документе отмечается, что в 2020 году правительство внесло изменения в Правила дорожного движения, согласно которым в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, двигающиеся по проезжей части или обочине, должны использовать светоотражающие элементы (ленту, наклейку, брелок и т.п.) на своей одежде или сумке.

В то же время в Кодексе Украины об административных правонарушениях отсутствует норма, которая предусматривала бы административную ответственность за невыполнение этого пункта ПДД.

Автор проекта закона подчеркнул, что граждане пренебрегают правилами дорожного движения, а низкая видимость пешеходов в темное время суток (особенно в осенне-зимний период) - одна из основных причин летальных ДТП в Украине.

Нардеп предлагает, чтобы пешеходов за передвижение по проезжей части и обочинам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования светоотражателей наказывали предупреждениями или штрафами в размере трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (сейчас три необлагаемых налогом минимума доходов - это 51 грн).

В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине введены веерные отключения электроэнергии. Среди прочего для экономии электроэнергии уменьшено уличное освещение. ДТЭК 27 октября предупредила об увеличении продолжительности отключений в Киевской области.

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