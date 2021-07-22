Раде предлагают разрешить размещать на территории музеев питания и гостиницы

Об этом говорится на сайте ВР.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5808 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания условий для реализации проектов в сфере развития объектов культурного назначения и управления памятниками культурного наследия в рамках государственно-частного партнерства".

Проект закона предложили парламентарии от фракции "Слуга народа" - глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев и его заместитель Евгенией Кравчук.

Документом предусматривается создание условий для размещения на территориях музеев гостиниц и других заведений гостеприимства, музейных магазинов, буфетов, кафе, других пунктов общественного питания, проведения художественных, культурно-образовательных мероприятий, гостевых мест для парковки автомобилей для комфортного отдыха посетителей музеев. Открывать указанные объекты будут частные партнеры.

Законопроектом предлагается, что на стороне частного партнера в договоре управления памятником культурного наследия, заключенном в пределах государственно-частного партнерства, могут выступать исключительно юридические лица, созданные для осуществления государственно-частного партнерства.

"Договор, заключенный в рамках государственно-частного партнерства, утверждается Кабинетом Министров и заключается при условии согласования с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия в отношении памятников национального значения или памятников культурного наследия, расположенных на территории историко-культурного заповедника государственного значения, историко-культурной заповедной территории; структурным подразделением по охране культурного наследия органа исполнительной власти Автономной Республики Крым, областной, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями относительно памятников местного значения или памятников культурного наследия, расположенных на территории историко-культурного заповедника местного значения ", - говорится в законопроекте.

В проект закона определяется, что существенными условиями договора управления памятником культурного наследия, заключенного в рамках государственно-частного партнерства, в частности, является перечень охранных мероприятий по сохранению такого памятника культурного наследия, предусмотренные охранным договором; обязательства частного партнера по ежегодному финансированию таких мероприятий в течение срока действия договора.

В свою очередь, договор может быть расторгнут государственным партнером в случае неосуществления частным партнером в течение года предусмотренных договором охранных мероприятий по сохранению памятника культурного наследия и их нефинансирование или в срок по требованию органа охраны культурного наследия, который его согласовывал, в случае наложения таким органом на частного партнера финансовых санкций за несоблюдение требований по защите, сохранению, содержания, использования, реставрации, реабилитации памятников, в частности тех требований, предусмотренных охранным договором.

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