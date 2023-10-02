Раде предлагают разрешить добровольную мобилизацию без возрастных ограничений

Соответствующий документ находится на рассмотрении профильного комитета.

В законопроекте говорится об украинцах, имеющих высокую профессиональную подготовку и признанных ВЛК пригодными для дальнейшей службы.

Нардепы Александр Юрченко и Анатолий Бурмич предлагают прописать в законе о воинской обязанности и военной службе, что "во время действия военного положения военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой им должности, признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть оставлены на военной службе свыше предельного возраста пребывания на военной службе, без ограничений по возрасту и сроку оставления на военной службе".

Авторы законопроекта отмечают, что защита Родины является конституционной обязанностью граждан. К тому же часть мотивированных мужчин хочет присоединиться к рядам Вооруженных Сил, а отказ им в этом является нарушением их прав, указывают инициаторы законопроекта. Таким образом, целью принятия документа указано "устранение возрастной дискриминации при желании прохождения военной службы сверх предельного возраста", а также необходимость привлечения большего количества людей для отражения российской агрессии.

Что известно о мобилизации в Украине

17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил , что в Украине может состояться дополнительный призыв. Однако в Минобороны утверждают, что необходимости ужесточения мобилизации нет. Впрочем, экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украине нужно мобилизовать больше людей и "омолодить" армию.

"Средний возраст бойцов на фронте — более 40 лет. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт — Россия исподтишка мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Поэтому, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах, возможно, пора переоценить масштабы мобилизации в Украине", - подчеркнул Уоллес.

Также известно, что с 1 октября украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету . В МОЗ объяснили, для кого с 1 октября будут действовать ограничения на выезд.