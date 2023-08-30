Раде предлагают приравнять коррупционные преступления к госизмене

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины .

В соответствии с законопроектом №9659 от 30.08.2023 года предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты относительно приравнения уголовности к коррупционным уголовным правонарушениям к государственной измене на период действия военного положения в Украине.

Инициаторами законопроекта выступили Дмитрий Разумков, Оксана Дмитриева, Ольга Саладуха, Василий Мокан, Михаил Новиков, Владимир Козак и Валерий Божик.

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Сегодня проект закона был получен Верховной Радой Украины и передан на рассмотрение руководству.

Фото: ВРУ