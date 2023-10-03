Раде предлагают отменить сроки давности для расследования коррупционных преступлений во время войны

Соответствующий документ находится на рассмотрении профильного комитета.

Авторами законодательной инициативы являются Давид Арахамия, Елена Шуляк, Анастасия Радина, Ярослав Железняк и другие. Проект закона предлагает отменить сроки давности (привлечения к ответственности) за коррупционные преступления, совершенные в ходе полномасштабной войны с РФ; отменить сроки досудебного расследования до момента уведомления о подозрении (так называемые правки Лозового, принятые в 2018 году).

В пояснительной записке к проекту закона указывается, что Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС при эффективной борьбе с коррупцией, а для этого, подчеркивают нардепы, нужны комплексные законодательные изменения.

"Одним из фундаментальных вопросов для обеспечения неотвратимости наказания за коррупционные уголовные правонарушения есть определение достаточных сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - отмечают авторы документа.

Указывается, что законопроект также отвечает запросам общества.

"Продление сроков давности по коррупционным правонарушениям является важным инструментом для обеспечения общественного запроса на справедливость так же и соблюдения международных стандартов и требований. Учитывая это, а также особую нетерпимость к коррупции во время полномасштабной войны с РФ, законопроект предлагает установить, что тяжелы и особенно тяжелы" коррупционные преступления, совершенные во время действия военного положения, не имеют сроков давности. Это должно стать важным сигналом для общества и проявлением политической воли обеспечить неотвратимость наказания за коррупцию", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом предполагается, что если не при этой власти, то при последующем расследовании коррупционных преступлений отдельных лиц продолжится.