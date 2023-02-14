Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта - так называемый Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин... Напротив, считаем более целесообразным отмечать "День украинской женщины" в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля - Леси Украинки, а именно 25 февраля. В марте необходимо отметить память Великого Кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения, 9 марта", - отмечают авторы законопроекта.

Также депутаты считают нецелесообразным празднование 1 мая.

"Во избежание экономических потерь из-за еще одного выходного следует устранить другие коммунистические рудименты – прежде всего 1 Мая (так называемый День труда), который использовался для пропаганды в Советском Союзе и Третьем рейхе", - говорится в пояснительной записке.

Что касается 9 мая, нардепы считают, что никакого праздника в этот день нет, 8 мая во всем мире является днем траура, траурным днем памяти десятков миллионов погибших.

В то же время нардепы предлагают официально закрепить за Днем матери второе воскресенье мая.