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Раде предлагают ограничить возраст студентов, не подлежащих мобилизации

4 сентября, 2023 понедельник
14:39
Украина

В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают ограничить возраст студентов, не подлежащих мобилизации. Речь идет, в частности, о тех, кто получает второе высшее образование

Среди авторов инициативы – нардеп Федор Вениславский, который на прошлой неделе высказал мнение о необходимости отмены отсрочки от мобилизации для соискателей второго высшего образования.

Документом предлагается установить, что под мобилизацию не подпадают "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста , а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что большое количество мужчин, уже имеющих определенный уровень образования, решили в 2022-2023 гг. поступить в вуз и продолжить обучение, избегая таким образом мобилизации. По мнению авторов документа, такое уклонение от призыва деморализует военных, защищающих Украину на передовой. Среди целей законопроекта указано "устранение социальной несправедливости в исполнении конституционного долга гражданами по защите Родины".

Что известно о мобилизации в Украине

17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

23 августа в Раду внесли законопроект, которым предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов . При этом стаж работы такого человека должен быть больше 10 лет.

26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил , что в Украине может состояться дополнительный призыв. В то же время, по словам нардепа Вениславского, мобилизация в Украине идет в плановом режиме, предпосылок для ее усиления нет.

Глава Минобороны Резников заявил , что сейчас самое главное навести порядок в центрах комплектации (военнокоматах).

Нардеп Александр Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации депутатов . Он считает, что народные избранники не должны иметь отсрочку.

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