Рада назначила Кубракова вице-премьером по восстановлению Украины

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Верховная Рада назначила Александра Кубракова на должность вице-премьера - министра инфраструктуры и регионального развития", - написал он, отметив, что за это назначение отдали свои голоса 263 депутата.

200 голосов дала фракция партии "Слуга Народа", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса.

Платформа за жизнь и мир- 13

За будущее – 9

Голос - 6

Доверие – 15

Восстановление Украины – 10

Внефракционные -10

За увольнение Кубракова с должности министра инфраструктуры Украины проголосовали 242 нардепа, отметил Железняк.

Буквально за час до голосования Железняк опубликовал представление на назначение Кубракова, которое было внесено в Совет.

"В Раду внесли представление на назначение Кубракова А.М. на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины", - написал он.

В начале ноября СМИ писали, что власти согласовали новую структуру правительства, согласно которой в Украине останется 14 министерств вместо 20.

29 ноября нардеп Ярослав Железняк заявлял , что действующий министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков станет новым вице-премьером, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие, ведь эти структуры объединят.

30 ноября в Раду внесли заявление об уходе Кубракова с должности министра инфраструктуры.

Вице-спикер ВР Александр Корниенко 1 декабря подтвердил , что министерства инфраструктуры и региональной политики в скором времени объединят.

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