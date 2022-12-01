Рада назначила Кубракова вице-премьером по восстановлению Украины
Верховная Рада 1 декабря назначила Александра Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины
Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.
"Верховная Рада назначила Александра Кубракова на должность вице-премьера - министра инфраструктуры и регионального развития", - написал он, отметив, что за это назначение отдали свои голоса 263 депутата.
200 голосов дала фракция партии "Слуга Народа", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса.
- Платформа за жизнь и мир- 13
- За будущее – 9
- Голос - 6
- Доверие – 15
- Восстановление Украины – 10
- Внефракционные -10
За увольнение Кубракова с должности министра инфраструктуры Украины проголосовали 242 нардепа, отметил Железняк.
Буквально за час до голосования Железняк опубликовал представление на назначение Кубракова, которое было внесено в Совет.
"В Раду внесли представление на назначение Кубракова А.М. на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины", - написал он.
- В начале ноября СМИ писали, что власти согласовали новую структуру правительства, согласно которой в Украине останется 14 министерств вместо 20.
- 29 ноября нардеп Ярослав Железняк заявлял , что действующий министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков станет новым вице-премьером, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие, ведь эти структуры объединят.
- 30 ноября в Раду внесли заявление об уходе Кубракова с должности министра инфраструктуры.
- Вице-спикер ВР Александр Корниенко 1 декабря подтвердил , что министерства инфраструктуры и региональной политики в скором времени объединят.
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