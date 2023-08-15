Раде предлагают декриминализировать порнографию в Украине
В Верховной Раде Украины подготовили к рассмотрению законопроект, который предлагается декриминализировать порнографию, не представляющую общественной опасности
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Украине довольно часто криминализируют эротический контент, который люди посылают друг другу в частной переписке.
"Поскольку по статье 301 УКУ сейчас криминализированы фактически любые деяния, связанные с порнографией, то под обвинения могут подпадать и отправки частных "похоток"... и размещение собственных роликов супружескими парами на Pornhub, и пересылка нюдсов волонтерами ТерОнлифанс за донат на ВСУ, хранение или создание картин с эротическими сюжетами и гипотетически даже передача друзьям книг по сексуальному здоровью", - сказано в документе.
Законопроектом предлагается декриминализировать порнографию, которая не представляет общественной опасности, то есть распространяемую с согласия обеих совершеннолетних сторон. В то же время распространение порно без согласия и дальше будет предусматривать уголовную ответственность. Так же будут наказывать за порно с детьми или для детей, а также за экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия).
"За все остальное из ст.301 и 302 уголовную ответственность убираем. Чтобы фантазия стражей порядка не генерировала по 1000+ дел в год", - пояснил Железняк в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями.
"Над текстом работали рабочая группа с правоохранительным комитетом, BRDO и другими общественными организациями и даже госорганами", - отметил нардеп.
- 4 июля 2022 года на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой легализовать эротику и порно на территории Украины, она набрала необходимый минимум – 25 тысяч подписей.
- Президент Зеленский рассмотрел эту петицию и поручил главе правительства Денису Шмыгалю проработать вопросы и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения. Однако легализация порно так и не сдвинулась с места. Согласно публичным данным, кроме Украины, полный запрет порнографии действует в Европе только в РФ, Беларуси, Исландии, Литве, Болгарии и Ватикане.
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