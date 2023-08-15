Раде предлагают декриминализировать порнографию в Украине

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Украине довольно часто криминализируют эротический контент, который люди посылают друг другу в частной переписке.

"Поскольку по статье 301 УКУ сейчас криминализированы фактически любые деяния, связанные с порнографией, то под обвинения могут подпадать и отправки частных "похоток"... и размещение собственных роликов супружескими парами на Pornhub, и пересылка нюдсов волонтерами ТерОнлифанс за донат на ВСУ, хранение или создание картин с эротическими сюжетами и гипотетически даже передача друзьям книг по сексуальному здоровью", - сказано в документе.

Законопроектом предлагается декриминализировать порнографию, которая не представляет общественной опасности, то есть распространяемую с согласия обеих совершеннолетних сторон. В то же время распространение порно без согласия и дальше будет предусматривать уголовную ответственность. Так же будут наказывать за порно с детьми или для детей, а также за экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия).

"За все остальное из ст.301 и 302 уголовную ответственность убираем. Чтобы фантазия стражей порядка не генерировала по 1000+ дел в год", - пояснил Железняк в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями.

"Над текстом работали рабочая группа с правоохранительным комитетом, BRDO и другими общественными организациями и даже госорганами", - отметил нардеп.