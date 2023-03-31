Об этом пишут Reuters.

Трое американских чиновников сообщили агентству, что в понедельник объявят о новом пакете военной помощи США на $2,6 млрд.

Отмечается, что туда войдут радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и топливозаправщики и разные виды боеприпасов.

Чиновники также утверждали, что список будет сформирован в течение выходных, поэтому стоимость пакета помощи и его содержание могут измениться.

"Также планировалось включить высокоточные авиационные боеприпасы и переправочно-мостовое оборудование, которые Украина будет использовать для штурма российских позиций, ремонтно-эвакуационные машины для помощи выведенной из строя тяжелой технике, например танкам, и дополнительные снаряды для системы противовоздушной обороны NASAMS, которые США предоставили Киеву", - говорится в тексте журналистов.