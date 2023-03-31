Радары, боеприпасы и противотанковые ракеты: США объявят о пакете помощи Украине на $2,6 млрд, - Reuters
В понедельник США могут объявить о пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд, ожидается, что туда войдут радары, боеприпасы и противотанковые ракеты
Об этом пишут Reuters.
Трое американских чиновников сообщили агентству, что в понедельник объявят о новом пакете военной помощи США на $2,6 млрд.
Отмечается, что туда войдут радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и топливозаправщики и разные виды боеприпасов.
Чиновники также утверждали, что список будет сформирован в течение выходных, поэтому стоимость пакета помощи и его содержание могут измениться.
"Также планировалось включить высокоточные авиационные боеприпасы и переправочно-мостовое оборудование, которые Украина будет использовать для штурма российских позиций, ремонтно-эвакуационные машины для помощи выведенной из строя тяжелой технике, например танкам, и дополнительные снаряды для системы противовоздушной обороны NASAMS, которые США предоставили Киеву", - говорится в тексте журналистов.
- Напомним, Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил , что благодаря военной помощи Соединенных Штатов Америки и европейских стран после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина стала третьим импортером оружия в мире.
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