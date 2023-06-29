Радар ПВО, системы для разминирования и мостоукладки: Германия предоставила новую партию помощи Украине
Германия в среду, 29 июня, отчиталась об очередной партии военной помощи, переданной Украине, среди которой упоминается радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D
Это следует из информации на сайте правительства ФРГ.
Кроме TRML-4D, Украина получила от Германии три мостоукладочных машины Biber, мобильную систему разминирования, две машины пограничной охраны и 16 грузовиков Zetros.
Отметим, что первую РЛС воздушного наблюдения TRML-4D Украина получила от Германии в мае.
TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию AESA, способную выявлять, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетающих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также зависающих в воздухе вертолетах.
Система обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 километров.
- 26 июня стало известно, что правительство Германии планирует долгосрочную поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами. Есть определенные договоренности с оружейным концерном Rheinmetall.
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