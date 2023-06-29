Это следует из информации на сайте правительства ФРГ.

Кроме TRML-4D, Украина получила от Германии три мостоукладочных машины Biber, мобильную систему разминирования, две машины пограничной охраны и 16 грузовиков Zetros.

Отметим, что первую РЛС воздушного наблюдения TRML-4D Украина получила от Германии в мае.

TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию AESA, способную выявлять, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетающих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также зависающих в воздухе вертолетах.

Система обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 километров.