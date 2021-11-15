Рада заслушает Кабмин из-за угрозы наплыва мигрантов из Беларуси
В пятницу, 19 ноября, народные депутаты заслушают чиновников по охране государственной границы Украины с Беларусью
Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета.
"Предложение таково: заслушать правительство о состоянии охраны государственной границы Украины с Республикой Беларусь и противодействии потенциальной угрозе на государственной границе Украины с нелегальными мигрантами", - сказал Стефанчук.
Участники согласительного совета поддержали предложение.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- По состоянию на 9 ноября на границе с Беларусью польские спецслужбы насчитали около 4 тыс. мигрантов.
- Утром 10 ноября сообщалось, что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
- ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности, против министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.
- Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.
- Польша задержала на границе с Беларусью россиянина, способствовавшего миграционному нашествию.
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