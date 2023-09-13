Рада "засекретила" стенограммы заседания комитета, возглавляемого главой партии "Слуга Народа" Шуляком. Движение "ЧЕСНО" обратилось за объяснениями

Об этом пишет главная редактор сайта движения "ЧЕСНО" Ирина Федорив, передает LB.ua.

"На днях одна из двух стенограмм появилась в публичном пространстве. Ее обнародовал представитель "Народовластия" Юрий Левченко. Вторая до сих пор недоступна обществу. И это надо исправлять. Наличие стенограмм в публичном доступе в конце 2022 года могло бы повлиять на ход голосования за закон который поддержали почти минимальным количеством голосов - 228. Конечно, произошло это не без помощи нардепов-предателей из экс-ОПЗЖ", - пишет издание.

Ирина Федоров сообщала, что движение ЧЕСНО обратилось к спикеру Руслану Стефанчуку с требованием провести служебное расследование. Общество должно знать, кто блокирует отображение стенограмм на сайте комитета. При отсутствии журналистов на заседаниях комитетов это единственный источник информации о работе народных депутатов и качестве обсуждений.

"Из-за отсутствия этих стенограмм комитет, который в конце 2022 года возглавила Елена Шуляк, потерял свои баллы в рейтинге открытости. И эти документы скрыли не просто так. Одна стенограмма доказывает, что нардепы прекрасно понимали, что 5655 создает серьезные коррупционные риски. Документ должен был быть публичным еще в ноябре 2022 года, но появился только сейчас", - отмечается в статье.

Также сообщается, что в начале заседания 28 ноября 2022 Антон Яценко требовал привлечь Движение ЧЕСНО. Именно в этот день общественная организация обнародовала заявление с разъяснением, почему не следует голосовать за такую инициативу. Более того, мы пытались попасть на заседание комитета.

Народная депутат Анна Бондарь ("Слуга Народа"), возглавляющая рабочую группу по разработке Градостроительного кодекса, отметила, что члены комитета получили проект буквально накануне заседания и с ним невозможно было качественно работать:

"Таблица, которая была разослана в субботу, была без правых колонок. То есть мы должны были вручную эти две тысячи страниц сравнивать с комитетской редакцией от 28 декабря 2021 года. Таблица непосредственно была сегодня отправлена за два часа в подкомитет. Я скажу честно, я ее до конца не прочла, но вижу, что там появилось довольно много новых норм, например, о строительной амнистии. Поэтому я хочу предостеречь народных депутатов от голосования за этот законопроект, и я за него голосовать не буду".

"Яценко, являющийся фигурантом ряда антикоррупционных расследований во время голосования за градостроительную "реформу" в сессионном зале, резко изменил свою позицию и поддержал так критикующийся законопроект. Почему уже через несколько недель Яценко пересмотрел свою позицию и поддержал идею "свечного заводика" — вопрос остается открытым. Примечательно, что коллега Шуляк Александр Качура ("Слуга Народа") тоже отметил, что текст законопроекта все получили накануне и времени изучить несколько тысяч страниц не было", - отмечает Ирина Федорив.

Общественный сектор также обращал внимание народных депутатов и международного сообщества на то, что текста законопроекта нет на сайте. Его, как обнаружило Движение ЧЕСНО, разослали заранее разве что общественным организациям, приближенным к застройщикам и поддерживающим эту "реформу". Но на это обстоятельство не обрпащали внимания.

"Да, Качура, как и большинство других членов комитета, в конце концов поддержал законопроект 5655 в повестке дня и поправки к нему, а впоследствии, как и Яценко, поддержал его в зале. Что касается этого конкретного заседания комитета 28 ноября 2022 года, то за то, чтобы этот вопрос был в повестке дня, проголосовали 16 народных депутатов. Если бы хотя бы еще несколько членов комитета были против или воздержались, голосов, чтобы протянуть вопрос дальше, не хватило бы. Так было проиграно первое серьезное комитетское сражение, и из-за отсутствия прозрачности не удалось повлиять на ситуацию", - говорится в статье.

"Тут важно заметить, кто воздержался и голосовал против. Воздержались Игорь Гузь ("За будущее") и Максим Саврасов (ЕС). "Слуги народа" Анна Бондарь, Дмитрий Гурин, а также Виктор Балога из "За будущее" и внефракционный Антон Яценко были против того, чтобы вопрос 5655 был в повестке дня комитета. Виталия Войцеховского, Олега Дунди ("Слуга Народа"), Романа Лозинского ("Голос") не было.

В поддержку законопроекта выступил на то время заместитель Александра Кубракова Василий Лозинский. Тот самый, которого буквально месяц спустя задержало НАБУ при получении 400 тыс. у.е. взятки. Для заместителя Кубракова было важно, что на заседании комитета есть представители застройщиков и их поддержка", – сообщается в статье.

Ирина Федорив напоминает, что недавно появились результаты опроса общественного мнения, где 78% опрошенных считают президента ответственным за коррупцию, в том числе в правительстве. И "такие кейсы, как лоббирование 5655 и коррупционные дела в Кабмине, могли сыграть не последнюю роль при формировании общественного мнения".

Движение ЧЕСНО, понимая возможные коррупционные риски законопроекта 5655, обратилось в НАПК за несколько месяцев до этого заседания комитета, но ответа так и не получило.

Письмо направили еще раз. Это произошло 23 ноября, перед заседанием комитета, стенограмма которого появилась только сейчас. Но НАПК дало Движению ЧЕСНО ответ только 26 декабря. То есть, через несколько недель после голосования за 5655 в сессионном зале.

"Теперь общество может ознакомиться со стенограммой и понять, какой же была позиция НАПК во время одного из ключевых заседаний". На нем присутствовал тогдашний заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский. Он отметил, что антикорэкспертиза проводилась во время первого чтения и сейчас народные депутаты получили совсем другой текст.

Вишневский подчеркнул, что полный текст НАПК не получало, и попросил его прислать.

Шуляк заявила, что все будет сделано: "Я уверена, что там до каждой запятой, до каждой точки все наши договоренности, как мы и говорили, они учтены в наших правках".

Эксперт по вопросам градостроительства Георгий Могильный отмечал, что НАПК было обязано провести повторную антикоррупционную экспертизу (п. 3.2 Раздела II Методологии).

В статье отмечается, что из наиболее показательных замечаний НАПК в первой антикорэкспертизе можно привести следующие:

НАПК требовало внести изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции", чтобы члены ключевой в работе системы Градостроительной палаты подавали е-декларации и были подконтрольны антикоррупционным органам. Депутаты это проигнорировали.

НАПК просило также упорядочить вопрос назначения внеплановых проверок строительства по обращению физических и юридических лиц и предусмотреть механизмы обжалования отказов в назначении проверок за обращением. Депутаты "выполнили" это путём полного уничтожения самой возможности инициирования проверок общественностью.

Также депутаты проигнорировали требование урегулировать порядок отмены незаконно полученного ранее по коррупционным схемам права на строительство. В настоящее время застройщики для большого строительства получают бессрочные разрешения. А 5655 вообще не предполагает возможности аннулировать их — все, что было выдано коррумпированной ГАСИ, легализуется.

"Если бы не скрытые стенограммы, которые стали, по сути, "секретными" документами, и если бы не заявление председателя НАПК, то с высокой вероятностью в сессионном зале не было бы 228 голосов в поддержку этого законопроекта. А это значит, что Кабинет Министров в лице Александра Кубракова не провел бы почти год на бессодержательных мероприятиях, направленных на имплементацию неподписанной градостроительной "реформы", правительство бы не создавало сайт pro5655.gov.ua Тогда не было бы и резолюции Европарламента, где четко написано, что такой законопроект президент подписать не может, а эта резолюция — это пощечина нашей политической системе, которая отключила предохранители — прозрачность и подотчетность. Прозрачность работы парламента, как и качественная работа антикоррупционных институций — это то, от чего зависит доверие общества и международных партнеров. И к парламенту, и к НАПК", - отмечается в материале.

"Именно поэтому Стефанчук обязан провести расследование и публично ответить на вопрос, кто дал указание не обнародовать стенограммы на сайте парламента. Стенограммы за 8 декабря 2022 до сих пор нет.

А новое руководство НАПК должно сделать все возможное, чтобы следующая оценка качества работы признала: этот орган эффективен. И одна из ключевых задач здесь - вернуть доверие общественному сектору", - подытожила Ирина Федорив.