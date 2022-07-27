Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграме.

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому банкам, небанковским учреждениям и коллекторам временно запрещается взимать с военных и их семей просроченные долги.

В этом проекте Закона речь идет о военнослужащих ВСУ и других воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Госслужбы специальной связи, проходящих военную службу на территории Украины, а также украинцах, исполняющих воинский долг за пределами Украины .

Также на избежание принудительного взыскания просроченной кредитной задолженности могут рассчитывать военные лица с инвалидностью и члены семей погибших или пропавших без вести защитников.

"Изменения касаются военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью в результате заболевания, связанного с прохождением военной службы, или в результате заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы; членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести; лиц, находящихся в плену; лиц, с которыми потеряна связь; лиц, пропавших без вести", - пишет Железняк.

Как сообщает нардеп, за законопроект проголосовали 302 народных депутата. Закон действует на период военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Ранее сообщалось, что Нацбанк с целью поддержки защитников и защитниц Украины направил письмо парламентскому комитету по финансам, налоговой и таможенной политике с предложением изменений в Закон Украины "О потребительском кредитовании".

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