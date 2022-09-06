Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко .

Согласно принятому постановлению, телеканал "Рада" не будет транслировать заседания Верховной Рады Украины в прямом эфире, но телеканал и в дальнейшем будет принимать участие в национальном телемарафоне. При этом на финансирование канала "Рада" было выделено 500 млн грн.

За соответствующее решение проголосовал 241 депутат: фракция "Слуга Народа" - 187 голосов, "Платформа за жизнь и мир" - 17, "За будущее" - 2, "Голос" - 2, "Доверие" - 15, "Восстановление Украины" - 12, Внефракционные – 6. "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не голосовали за это решение.

"Провели этот законопроект только благодаря голосам из ОПЗЖ. Наверное, именно поэтому ОПЗЖ не выводят из Рады, чтобы использовать их голоса", – прокомментировал это постановление Алексей Гончаренко.

"Под лозунгом "меньше знаешь – крепче спишь" Верховная Рада Украины приняла постановление о том, что отныне телеканал "Рада" больше не будет освещать заседание Верховной Рады, где сейчас происходит дерибан и уничтожение последних остатков демократии. Я в @ху1 от всех, кто голосовал , особенно когда-то "прозападных" депутатов. 500 млн грн налогоплательщиков, это бюджет телеканала, пойдет на пропаганду Офиса президента. "Сильная рука" Януковича "отдыхает" перед офисом невежества, лжи и воров", - эмоционально отреагировал на это решение народный депутат Гео Лерос.

О том, что партия "Слуга Народа" фактически предлагает узаконить цензуру на телеканале "Рада", писала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

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