English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Рада запретила транслировать свои заседания во время военного положения. Синхронно со "слугами" голосовали бывшие депутаты ОПЗЖ

Рада запретила транслировать свои заседания во время военного положения. Синхронно со "слугами" голосовали бывшие депутаты ОПЗЖ

6 сентября, 2022 вторник
16:54
Общество

Постановление №7739 о работе телеканала "Рада" в военное время поддержал 241 нардеп

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко .

Согласно принятому постановлению, телеканал "Рада" не будет транслировать заседания Верховной Рады Украины в прямом эфире, но телеканал и в дальнейшем будет принимать участие в национальном телемарафоне. При этом на финансирование канала "Рада" было выделено 500 млн грн.

За соответствующее решение проголосовал 241 депутат: фракция "Слуга Народа" - 187 голосов, "Платформа за жизнь и мир" - 17, "За будущее" - 2, "Голос" - 2, "Доверие" - 15, "Восстановление Украины" - 12, Внефракционные – 6. "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не голосовали за это решение.

"Провели этот законопроект только благодаря голосам из ОПЗЖ. Наверное, именно поэтому ОПЗЖ не выводят из Рады, чтобы использовать их голоса", – прокомментировал это постановление Алексей Гончаренко.

"Под лозунгом "меньше знаешь – крепче спишь" Верховная Рада Украины приняла постановление о том, что отныне телеканал "Рада" больше не будет освещать заседание Верховной Рады, где сейчас происходит дерибан и уничтожение последних остатков демократии. Я в @ху1 от всех, кто голосовал , особенно когда-то "прозападных" депутатов. 500 млн грн налогоплательщиков, это бюджет телеканала, пойдет на пропаганду Офиса президента. "Сильная рука" Януковича "отдыхает" перед офисом невежества, лжи и воров", - эмоционально отреагировал на это решение народный депутат Гео Лерос.

  • О том, что партия "Слуга Народа" фактически предлагает узаконить цензуру на телеканале "Рада", писала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Дні жалоби
4 сентября, 2022 воскресенье
В Каменце-Подольском объявили трехдневный траур
Володимир Зеленський телефонує
5 сентября, 2022 понедельник
Стало известно, кому первому из мировых лидеров позвонил по телефону Зеленский утром после вторжения РФ
Борис Джонсон
5 сентября, 2022 понедельник
Джонсон отреагировал на избрание Трасс новым премьером Британии
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.59
    Покупка 39.59
    Продажа 40.4
  • EUR
    Покупка 39.22
    Продажа 40.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
6 сентября
17:52
Эксклюзив
Призываем мир и ООН провести расследование теракта в Оленовке и вернуть пленных азовцев - сестра пленного начальника штаба полка "Азов" Сандра Кротевич
17:51
"Техника вместе с оккупантами превратилась в пожарище": на Донетчине ВСУ уничтожили новейший броневик росгвардии "Патруль"
17:43
Работникам Запорожской АЭС, работающим под российской оккупацией, не угрожает ответственность за коллаборационизм, - Верещук
17:39
Нидерландский город стал первым в мире, где запретили рекламу мяса в общественных местах
17:20
Приложение "Дия"
"Создание и развитие IT-продуктов": Минцифры запустило новый бесплатный курс для айтишников
17:16
"Толкин крутится в гробу". Илон Маск раскритиковал новый сериал "Властелин колец"
16:56
На фото Каховская ГЭС
Работают четыре агрегата из шести: Каховскую ГЭС снова подключили к электросети, - Укргидроэнерго
16:50
Еврокомиссия утвердила приостановление соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ с 12 сентября
16:31
Константин Жеваго
Пресс-служба Константина Жеваго опровергает информацию об уклонении от уплаты налогов, которая не соответствует действительности
16:31
санкции против РФ
Рада обратилась к ЕС с призывом прекратить выдачу виз гражданам РФ, - Железняк
16:28
"Уровень сервиса, как у европейских дипломатов": Укрзализныця тестирует новые услуги для пассажиров в двух поездах
16:13
Посигналь, если слушаешь Kalush. Килиммен устроил флешмоб в центре Киева
16:11
Выставка об ужасах войны в Украине открылась в немецком Бонне
16:07
В бою с россиянами погиб 27-летний австралийский доброволец
16:05
Обновлено
В Бердянске раздался взрыв возле здания администрации: взорвался автомобиль с "комендантом" оккупированного города
15:53
Эксклюзив
Огрызко
Это последняя зима, когда Россия шантажирует мир энергоносителями - дипломат Огрызко
15:35
Международные организации на практике не могут наказать Россию за теракт в Оленовке, - адвокат защитников Мариуполя
15:13
Эксклюзив
Оккупанты создают на Херсонщине гуманитарный кризис, чтобы обвинить в этом Украину, - журналист Никитенко
15:02
Эксклюзив
Истощение россиян продолжается и оно имеет результаты, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
14:59
В Китае количество жертв вчерашнего землетрясения возросло до 65 человек
14:53
Обновлено
Борис Джонсон
Елизавета II приняла отставку Джонсона и назначила Трасс новым премьером Британии
14:53
Эксклюзив
Авалон в степях Украины
14:50
Пограничника, пленившего командира российской авиачасти, наградили "За заслуги перед ВСУ"
14:40
"Як ти там?": Александр Положинский по возвращении с фронта написал новую песню
14:31
В 2023 году Украина перейдет к переговорам о процессе вступления в ЕС, – Шмыгаль
14:24
В Одесской области высохли заповедные озера, - эколог
14:23
Призвали бойкотировать выступающих за незаконное вторжение: на научно-фантастическом фестивале Worldcon Украину поддержали двумя резолюциями
14:19
Эксклюзив
Ключевая проблема россиян - это пещерный империализм, присущий и псевдолибералам, - дипломат Огрызко
14:13
Олаф Шольц
Шольц блокирует поставки современных немецких танков Leopard 2 в Украину, – Welt
14:11
Ирина Геращенко
"Слуги" предлагают узаконить цензуру на телеканале "Рада", – Ирина Геращенко
14:02
УЕФА запретил "Шахтеру" играть в футболках с логотипом United24
14:00
События на Херсонщине отвлекают оккупантов от Николаевщины, за сутки зафиксировали обстрел только одной общины, - Ким
13:59
"РФ должна защищать и развивать идеалы "русского мира": Путин утвердил новую внешнеполитическую доктрину
13:39
Эксклюзив
Эта война будет продолжаться либо до победы, либо до последнего украинца, - журналист Мустафин
13:29
В Берлине запустили новое медиа для украинцев
13:22
В Украине арестовали активы предприятий депутата госдумы и полковника армии РФ более чем на 1 млрд грн
13:20
Жители временно оккупированного Энергодара сообщили о мощном взрыве в городе
13:14
Обновлено
В Харькове российские ракеты попали в многоэтажку и админздание: трех человек спасли из-под завалов
13:02
"Ни нация в мире не продемонстрировала ценность свободы так страстно, как Украина": украинский народ получит немецкую премию M100 Media Award
12:52
Собирал секретные документы для РФ: жителя Умани приговорили к 12 годам лишения свободы за госпредательство
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV