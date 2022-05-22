Рада запретила российскую нацистскую символику и признала РФ государством-террористом
Верховная Рада поддержала запрет символики российских оккупантов и признала Россию государством-террористом
Об этом говорится на сайте парламента.
Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского о запрете на пропаганду российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ как государства-террориста, а также символики военного вторжения российских оккупантов.
За соответствующий законопроект 7214 проголосовали 312 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Не голосовали 62 парламентария, при этом никто не высказался против и не воздержался.
- Напомним, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 23 августа 2022 года.
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