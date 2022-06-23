"Рада запретила российские книги. Надо убрать их с полок магазинов": СНБО опровергает фейки об импорте литературы на языке врага
Центр противодействия дезинформации опроверг фейки об импорте книг на русском языке и разрешении на ввоз такой литературы
Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
"ВРУ запретила российские книги. Надо убрать их с полок магазинов!" - распространяется дезинформация, однако на самом деле Рада запретила выдавать, вывозить и распространять в Украине издательскую продукцию из Беларуси, России, временно оккупированных территорий и книги авторы которых стали гражданами РФ с 1991 года. Впрочем, этот запрет не будет распространяться на книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года.
Еще один фейк: "Я украинец, но мои книги печатаются на русском языке в Беларуси. Придется уничтожать тираж".
В ЦПД отмечают, что это неправда, ведь если книга написана на русском, но ее написал не гражданин России и она не подпадает под другие законодательные ограничения, то ее можно завозить, но только при наличии специального разрешения.
Будет ли действовать разрешение на ввоз изданных ранее российских книг и журналов - в СНБО отвечают: "Запрет на ввоз издательской продукции РФ касается всех без исключения. Ранее выданные разрешения на ввоз российских книг и журналов с принятием Закона аннулируются".
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- В Мангуше и Никольском на Донетчине оккупанты уничтожают украиноязычные книги, в том числе историю и литературу. Петр Андрющенко отмечает, что вскоре захватчики приступят к библиотекам Мариуполя. Также в мелитопольской детской библиотеке якобы нашли состав нацистской литературы.
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